Мониторинг сточных вод: ситуация с распространением коронавируса близка к февральской
Мониторинг сточных вод указывает на все большее распространение коронавируса в Эстонии: вирус достиг Западной Эстонии и острова Хийумаа.
Мониторинг сточных вод указывает на все большее распространение коронавируса в Эстонии: вирус достиг Западной Эстонии и острова Хийумаа.
"Ситуация, к сожалению, ухудшилась", - сказал профессор Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений Танель Тенсон, а также добавил, что в Эстонии стало больше населенных пунктов с высоким и средним содержанием вируса во взятых пробах сточных вод.
Если в течение месяца наиболее критичной ситуация была в Южной Эстонии, а несколько недель назад вирус достиг Харьюмаа и Ида-Вирумаа, то теперь все больше заражается жителей западных регионов, пишет Rus.ERR.
Прошлой зимой наибольшее содержание коронавируса в сточных водах было в феврале. "Если посмотреть на индекс, то он не так далек от февральского показателя", - сказал Тенсон. По сравнению с февралем, в Эстонии сейчас в Эстонии осталось всего несколько населенных пунктов, где частиц вируса в сточных водах не обнаружено.