Мониторинг сточных вод: ситуация с распространением коронавируса близка к февральской

"Ситуация, к сожалению, ухудшилась", - сказал профессор Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений Танель Тенсон, а также добавил, что в Эстонии стало больше населенных пунктов с высоким и средним содержанием вируса во взятых пробах сточных вод.

Если в течение месяца наиболее критичной ситуация была в Южной Эстонии, а несколько недель назад вирус достиг Харьюмаа и Ида-Вирумаа, то теперь все больше заражается жителей западных регионов, пишет Rus.ERR.