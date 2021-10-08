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  • Мониторинг сточных вод: ситуация с распространением коронавируса близка к февральской

Мониторинг сточных вод: ситуация с распространением коронавируса близка к февральской

Показатель коронавируса в сточных водах вновь начал расти. ФОТО: Marianne Loorents

Мониторинг сточных вод указывает на все большее распространение коронавируса в Эстонии: вирус достиг Западной Эстонии и острова Хийумаа.

"Ситуация, к сожалению, ухудшилась", - сказал профессор Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений Танель Тенсон, а также добавил, что в Эстонии стало больше населенных пунктов с высоким и средним содержанием вируса во взятых пробах сточных вод.

Если в течение месяца наиболее критичной ситуация была в Южной Эстонии, а несколько недель назад вирус достиг Харьюмаа и Ида-Вирумаа, то теперь все больше заражается жителей западных регионов, пишет Rus.ERR.

Прошлой зимой наибольшее содержание коронавируса в сточных водах было в феврале. "Если посмотреть на индекс, то он не так далек от февральского показателя", - сказал Тенсон. По сравнению с февралем, в Эстонии сейчас в Эстонии осталось всего несколько населенных пунктов, где частиц вируса в сточных водах не обнаружено.

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