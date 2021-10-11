Центр крови приглашает доноров всех групп крови

«На данный момент запасы крови очень малы, поэтому мы призываем всех добрых людей в ближайшие дни посетить центр и сдать кровь. Мы также советуем нашим активным донорам привести с собой друга или члена семьи, которые еще не были донорами - новые спасатели всегда приветствуются», - отмечает центр крови.

Центр напоминает о том, что теперь кровь могут сдавать и люди, которые принимают снижающие кровяное давление лекарства или антидепрессанты. Вакцинация против COVID-19 больше не является препятствием: сдача крови разрешена со всеми вакцинами, используемыми в Эстонии, если донор чувствует себя хорошо и у него нет побочных эффектов.