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  • Выяснилось, как одновременная вакцинация от Covid-19 и гриппа влияет на иммунитет

Выяснилось, как одновременная вакцинация от Covid-19 и гриппа влияет на иммунитет

Вакцинация от гриппа не мешает вакцинации от ковида. ФОТО: Margus Ansu

Одновременная вакцинация от гриппа и ковида безопасна и не влияет на возникающий иммунитет от обоих заболеваний, сообщил медицинский портал Med24.

В слепом двойном исследовании приняли участие 679 человек в 12 разных центрах. Исследуемые получили первую дозу вакцины Oxford/AstraZeneca или Pfizer/BioNTechi.

Вместе со второй дозой вакцины от ковида в другое плечо им ввели одну из трех возможных вакцин от гриппа или плацебо. Через три недели тем, кто получил настоящую вакцину от гриппа, ввели плацебо, и наоборот. Таким образом можно было сравнить появление побочных эффектов и иммунный ответ при одновременном и отдельно вводимом вакцинировании.

Побочные эффекты возникали, но они, главным образом, были средними-умеренными. В том числе отмечалась усталость.

Иммунный ответ на оба заболевания не зависел от того, делали уколы от ковида и гриппа одновременно или с разницей в три недели. Исследование усилило то обстоятельство, что в нем участвовали также беременные, имеющие серьезные неконтролируемые проблемы со здоровье, люди с иммунной недостаточностью и люди старшей 65 лет. Поэтому в работе очень хорошо представлена популяция тех, кто больше всего нуждается в вакцине от гриппа.

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