Научный совет поддерживает ужесточение ограничений в отношении невакцинированных жителей

Кроме того, совет предложит правительству начать выдавать кратковременные справки о перенесенном заболевании людям, имеющим антитела к коронавирусу, пишет Rus.ERR.

"Мы не исключаем, что придется внедрить какие-то ограничения, если так и дальше пойдет и не будет подвижек с вакцинацией, а заболеваемость продолжит расти", – сообщила глава научного совета Ирья Лутсар, а также добавила, что необходимость введения новых ограничений совет обсуждал на заседании в понедельник.

По ее словам, ограничения следует существенно ужесточить в первую очередь в отношении невакцинированных, но в действительности они могли бы касаться всех.

"Если ситуация совсем ухудшится, ограничения неизбежно затронут и тех, кто все сделал правильно и вакцинировался", – сказала Лутсар.