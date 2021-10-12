Вт, 12.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Здоровье
  • Научный совет поддерживает ужесточение ограничений в отношении невакцинированных жителей

Научный совет поддерживает ужесточение ограничений в отношении невакцинированных жителей

Ирья Лутсар. ФОТО: Konstantin Sednev

Научный совет поддерживает существенное ужесточение ограничительных мер в отношении невакцинированных жителей Эстонии.

Кроме того, совет предложит правительству начать выдавать кратковременные справки о перенесенном заболевании людям, имеющим антитела к коронавирусу, пишет Rus.ERR.

"Мы не исключаем, что придется внедрить какие-то ограничения, если так и дальше пойдет и не будет подвижек с вакцинацией, а заболеваемость продолжит расти", – сообщила глава научного совета Ирья Лутсар, а также добавила, что необходимость введения новых ограничений совет обсуждал на заседании в понедельник.

По ее словам, ограничения следует существенно ужесточить в первую очередь в отношении невакцинированных, но в действительности они могли бы касаться всех.

"Если ситуация совсем ухудшится, ограничения неизбежно затронут и тех, кто все сделал правильно и вакцинировался", – сказала Лутсар.

Совет также обсудил, как на уровне государства акцептовать случаи, когда у человека есть антитела, но нет справки о перенесенном заболевании.

Viimased uudised

НАВЕРХ
Back