Научный совет поддерживает ужесточение ограничений в отношении невакцинированных жителей
Научный совет поддерживает существенное ужесточение ограничительных мер в отношении невакцинированных жителей Эстонии.
Научный совет поддерживает существенное ужесточение ограничительных мер в отношении невакцинированных жителей Эстонии.
Кроме того, совет предложит правительству начать выдавать кратковременные справки о перенесенном заболевании людям, имеющим антитела к коронавирусу, пишет Rus.ERR.
"Мы не исключаем, что придется внедрить какие-то ограничения, если так и дальше пойдет и не будет подвижек с вакцинацией, а заболеваемость продолжит расти", – сообщила глава научного совета Ирья Лутсар, а также добавила, что необходимость введения новых ограничений совет обсуждал на заседании в понедельник.
По ее словам, ограничения следует существенно ужесточить в первую очередь в отношении невакцинированных, но в действительности они могли бы касаться всех.
"Если ситуация совсем ухудшится, ограничения неизбежно затронут и тех, кто все сделал правильно и вакцинировался", – сказала Лутсар.
Совет также обсудил, как на уровне государства акцептовать случаи, когда у человека есть антитела, но нет справки о перенесенном заболевании.