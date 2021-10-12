В 2020 году в Эстонии реже диагностировали сахарный диабет
Впервые за пять лет в Эстонии сократилось число людей, у которых был диагностирован сахарный диабет, следует из статистики первичной заболеваемости диабетом Института развития здоровья.
Впервые за пять лет в Эстонии сократилось число людей, у которых был диагностирован сахарный диабет, следует из статистики первичной заболеваемости диабетом Института развития здоровья.
В 2016 году первичный диагноз «диабет» в Эстонии ставили 5700 пациентам, а к 2020 году их число сократилось до 4500: это значит, что коэффициент заболеваемости в расчете на 100 000 жителей снизился с 430 до 340 человек, передает Rus.ERR.
В 2020 году на число впервые диагностированных случаев могла повлиять пандемия коронавируса и связанные с этим ограничения. На основании счетов за лечение Больничной кассы можно сказать, что в прошлом году за услугами системы здравоохранения обращалось меньше людей с диабетом, чем годом ранее.
В Эстонии диабет диагностирован примерно у 70 000 человек, при этом считается, что еще столько же жителей страны болеют, не подозревая об этом.