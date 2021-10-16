В Эстонии ждут применения почти 280 000 доз вакцины против коронавируса
В Эстонии ожидают применения почти 280 000 доз различных вакцин против коронавируса, за последнюю неделю было сделано около 8000 инъекций.
В Эстонии ожидают применения почти 280 000 доз различных вакцин против коронавируса, за последнюю неделю было сделано около 8000 инъекций.
"По состоянию на утро субботы на складе логистического партнера Департамента здоровья находятся в общей сложности 230 242 дозы вакцины, в том числе 129 232 дозы вакцины Pfizer/BioNTech, 76 940 доз вакцины Moderna, 1570 доз вакцины AstraZeneca и 22 500 доз вакцины Janssen", - сказала ERR в пятницу вечером пресс-секретарь Министерства социальных дел Эва Лехтла.
По ее словам, на этой неделе в Эстонию прибыло 14 040 доз вакцины Pfizer/BioNTech и 12 000 доз вакцины Janssen.
На вопрос, сколько вакцин было использовано в течение этой недели, Лехтла ответила, что по состоянию на утро пятницы, 15 октября, было введено 5467 доз вакцины Pfizer/BioNTech, 1170 доз вакцины Janssen, 1432 дозы вакцины Moderna и 11 доз AstraZeneca.
Говоря о сроках годности вакцин, Лехтла отметила, что раньше всех заканчивается срок использования 1570 доз вакцины AstraZeneca, и в Эстонии, поскольку она практически больше для вакцинации не используется, вводятся лишь единичные дозы. Ближайший срок годности вакцин AstraZeneca заканчивается 30 ноября.