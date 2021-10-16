В Эстонии ждут применения почти 280 000 доз вакцины против коронавируса

"По состоянию на утро субботы на складе логистического партнера Департамента здоровья находятся в общей сложности 230 242 дозы вакцины, в том числе 129 232 дозы вакцины Pfizer/BioNTech, 76 940 доз вакцины Moderna, 1570 доз вакцины AstraZeneca и 22 500 доз вакцины Janssen", - сказала ERR в пятницу вечером пресс-секретарь Министерства социальных дел Эва Лехтла.

По ее словам, на этой неделе в Эстонию прибыло 14 040 доз вакцины Pfizer/BioNTech и 12 000 доз вакцины Janssen.

На вопрос, сколько вакцин было использовано в течение этой недели, Лехтла ответила, что по состоянию на утро пятницы, 15 октября, было введено 5467 доз вакцины Pfizer/BioNTech, 1170 доз вакцины Janssen, 1432 дозы вакцины Moderna и 11 доз AstraZeneca.