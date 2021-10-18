Разрушение мифов ⟩ Вакцина не может стать причиной бесплодия
Мифы, связанные с беременностью и вакцинацией от ковида, развеивает в Postimees руководитель бюро по надзору за безопасностью Департамента лекарств Мая Уускюла.
Мифы, связанные с беременностью и вакцинацией от ковида, развеивает в Postimees руководитель бюро по надзору за безопасностью Департамента лекарств Мая Уускюла.
Защита, получаемая от вакцины, перевешивает все связанные с вакцинацией риски для желающих забеременеть, беременных и кормящих грудью женщин. Если ждущая ребенка женщина заболеет, то увеличивается риск преждевременных родов, а также вероятность того, что она попадет на интенсивное лечение. Вакцинация значительно снижает эти риски.
Если кормящая грудью мать вакцинирована, то и ребенок в некотором смысле получает защиту от Covid-19.
Нет никаких биологических причин, каким образом вакцина от коронавируса могла бы оказаться опасной для женщины, плода или грудного ребенка. То же подтверждают и испытания на животных, в ходе которых крысам вводили несколько доз вакцины, что не нанесло ни прямого, ни косвенного вреда ходу беременности, развитию плода, родам или послеродовому периоду.
Международная ассоциация гинекологов (FIGO), членом которой является и Эстонское общество гинекологов, поддерживает вакцинацию беременных и кормящих женщин от Covid-19, учитывая при этом риск заражения, продолжительность беременности, состояние здоровья матери и так далее.
Вакцины от Covid-19 не вызывают бесплодия и не снижают фертильность. Поскольку имеющаяся в вакцине mRNA не соприкасается с ДНК человека, никакого влияния на фертильность и на будущих детей не оказывается. Для выяснения риска возникновения бесплодия проводились испытания на животных, и влияния на способность размножаться выявлено не было.
Но на мужскую фертильность может повлиять перенесенный ковид, который может вызвать орхит (воспаление яичек) и ухудшить качество спермы.
Мифы о том, что вакцина приводит к выделению радиации или влияет на фертильность, не имеют под собой никаких оснований и не доказаны.
Департамент лекарств получал информацию о временном нарушении менструального цикла, но, вероятнее всего, это было обусловлено временным стрессом, температурой или подобными реакциями, которые могут возникать после вакцинации.
Департаменту лекарств неизвестно ни об одном случае прерывания беременности из-за вакцины AstraZeneca или какой-либо другой вакцины от Covid-19. Проведенные в мире исследования показывают, что беременности вакцинированных женщин прерываются с той же частотой, что и беременности невакцинированных женщин.