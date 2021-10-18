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Разрушение мифов ⟩ Вакцина не может стать причиной бесплодия

Беременность. ФОТО: Elmo Riig

Мифы, связанные с беременностью и вакцинацией от ковида, развеивает в Postimees руководитель бюро по надзору за безопасностью Департамента лекарств Мая Уускюла.

Миф: желающим забеременеть, беременным или кормящим грудью женщинам нельзя вакцинироваться

Защита, получаемая от вакцины, перевешивает все связанные с вакцинацией риски для желающих забеременеть, беременных и кормящих грудью женщин. Если ждущая ребенка женщина заболеет, то увеличивается риск преждевременных родов, а также вероятность того, что она попадет на интенсивное лечение. Вакцинация значительно снижает эти риски.

Если кормящая грудью мать вакцинирована, то и ребенок в некотором смысле получает защиту от Covid-19.

Нет никаких биологических причин, каким образом вакцина от коронавируса могла бы оказаться опасной для женщины, плода или грудного ребенка. То же подтверждают и испытания на животных, в ходе которых крысам вводили несколько доз вакцины, что не нанесло ни прямого, ни косвенного вреда ходу беременности, развитию плода, родам или послеродовому периоду.

Международная ассоциация гинекологов (FIGO), членом которой является и Эстонское общество гинекологов, поддерживает вакцинацию беременных и кормящих женщин от Covid-19, учитывая при этом риск заражения, продолжительность беременности, состояние здоровья матери и так далее.

Миф: в результате вакцинации можно стать бесплодным

Вакцины от Covid-19 не вызывают бесплодия и не снижают фертильность. Поскольку имеющаяся в вакцине mRNA не соприкасается с ДНК человека, никакого влияния на фертильность и на будущих детей не оказывается. Для выяснения риска возникновения бесплодия проводились испытания на животных, и влияния на способность размножаться выявлено не было.

Но на мужскую фертильность может повлиять перенесенный ковид, который может вызвать орхит (воспаление яичек) и ухудшить качество спермы.

Миф: вакцинированные люди распространяют радиацию и влияют на фертильность других людей и менструацию

Мифы о том, что вакцина приводит к выделению радиации или влияет на фертильность, не имеют под собой никаких оснований и не доказаны.

Департамент лекарств получал информацию о временном нарушении менструального цикла, но, вероятнее всего, это было обусловлено временным стрессом, температурой или подобными реакциями, которые могут возникать после вакцинации.

Миф: в Эстонии из-за вакцины AstraZeneca было прервано очень много беременностей

Департаменту лекарств неизвестно ни об одном случае прерывания беременности из-за вакцины AstraZeneca или какой-либо другой вакцины от Covid-19. Проведенные в мире исследования показывают, что беременности вакцинированных женщин прерываются с той же частотой, что и беременности невакцинированных женщин.

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