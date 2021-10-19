Аптеки предлагают бустерные дозы и бесплатную вакцину от гриппа

По словам руководителя Эстонского союза провизорских аптек Ли Роотслане, это прекрасная новость для всех жителей нашей страны. «Мне приятно, что аптеки по-прежнему привлечены к организации вакцинации в Эстонии. В последнее время многие спрашивали, можно ли в аптеке вколоть бустерную дозу от COVID-19 или разрешена ли там бесплатная вакцинация от гриппа в возрастной группе 65+. Я рада, что в обоих случаях теперь мы можем ответить утвердительно», - сказала Роотслане.

Бустерную дозу против COVID-19 могут получить люди от 65 лет и старше через полгода после завершения курса вакцинации при условии, что они не переболели коронавирусом. Также по истечении шести месяцев бустерную дозу могут получить все работники здравоохранения, а также социальной сферы и образования. У тех, кому нет 65 лет, до получения бустерной дозы должно пройти восемь месяцев. Людям, перенесшим коронавирус, бустерные дозы не рекомендованы.

Вакцинацию от COVID-19 начали осуществлять в аптеках в середине июля, к настоящему моменту эту услугу предлагают 24 аптеки в девяти уездах. В аптеках от COVID-19 привили более 8600 человек.

В этом году вакцинацию от гриппа аптеки начали уже в четвертый раз, всего эту услугу предлагают 30 аптек по всей Эстонии. Аптеки начали прививать с 4 октября, изначально сообщалось, что бесплатную вакцину от гриппа будут предлагать людям от 65 лет и старше лишь у семейного врача. На прошлой неделе Больничная касса приняла решение, что это можно будет им сделать и в аптеке.

В аптеках вакцинацию проводят работники сферы здравоохранения, которые прошли соответствующее обучение, в основном медсестры. Для осуществления услуги аптека выделяет свои помещения, оборудование и ИТ-средства. Для вакцинации необходима предварительная регистрация, больше информации найдете на сайте vaktsineeriapteegis.ee.