Ученые доказали, что COVID-19 бьет по памяти даже через месяцы: люди не могут думать

Исследователи из Медицинской школы Икана выяснили, что около 24% людей, выздоровевших от COVID-19, продолжают испытывать когнитивные трудности, включая проблемы с памятью, многозадачностью, скоростью обработки информации и фокусировкой. Они провели тесты у 740 пациентов, которые лечились по системе Mount Sinai в Нью-Йорке с первых дней пандемии.

"Мы наблюдаем долговременные когнитивные нарушения в различных возрастных группах", - сказала автор исследования Жаклин Беккер.

По ее словам, результаты исследования показали относительно высокий уровень когнитивных нарушений даже спустя 7 месяцев после болезни.

Согласно новому исследованию, наиболее распространенным когнитивным дефицитом, которым страдает почти каждый четвертый пациент после коронавируса, была проблема с сохранением новых воспоминаний. Отмечается, что пациенты ощущали проблемы с воспроизведением воспоминаний. Среди других проблем была недостаточная скорость обработки информации и исполнительные функции, включая способность инициировать, планировать, организовывать и выносить суждения.

При этом, проблемы могут возникать не только у пожилых, но и молодых людей. Также от проблем с памятью не защищает и легкая форма болезни. Поэтому Беккер рекомендует скрининг на психические нарушения после заражения коронавирусом в качестве стандарта лечения, независимо от возраста пациента.

Профессор психиатрии и директор клиники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе доктор Хелен Лаврецки говорит, что некоторые пациенты не могут ухаживать за собой после выписки из больницы.