В ЕC одобрили введение бустерной дозы Moderna для лиц старше 18 лет

Moderna Spikevax - вторая вакцина, получившая зеленый свет на использование в качестве бустерной дозы после вакцины Pfizer/BioNTech, одобренной ранее в этом месяце.

«Данные показывают, что третья доза Spikevax, введенная через шесть-восемь месяцев после второй дозы, привела к увеличению уровня антител у взрослых, уровень антител у которых снизился», - говорится в сообщении EMA.

Органы здравоохранения в государствах-членах ЕС «могут давать официальные рекомендации по применению бустерных доз с учетом местной эпидемиологической ситуации», сообщил базирующийся в Амстердаме департамент EMA.