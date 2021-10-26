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  • Здоровье
  • В ЕC одобрили введение бустерной дозы Moderna для лиц старше 18 лет

В ЕC одобрили введение бустерной дозы Moderna для лиц старше 18 лет

Вакцина Moderna. ФОТО: Dado Ruvic

В понедельник Европейский департамент по лекарственным средствам (EMA) одобрил введение бустерной дозы вакцины Moderna против коронавируса всем людям в возрасте от 18 лет и старше.

Moderna Spikevax - вторая вакцина, получившая зеленый свет на использование в качестве бустерной дозы после вакцины Pfizer/BioNTech, одобренной ранее в этом месяце.

«Данные показывают, что третья доза Spikevax, введенная через шесть-восемь месяцев после второй дозы, привела к увеличению уровня антител у взрослых, уровень антител у которых снизился», - говорится в сообщении EMA.

Органы здравоохранения в государствах-членах ЕС «могут давать официальные рекомендации по применению бустерных доз с учетом местной эпидемиологической ситуации», сообщил базирующийся в Амстердаме департамент EMA.

Отмечается, что третья доза может иметь побочные эффекты аналогичные побочным эффектам второй дозы Spikevax, это тщательно отслеживается.

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