В ЕC одобрили введение бустерной дозы Moderna для лиц старше 18 лет
В понедельник Европейский департамент по лекарственным средствам (EMA) одобрил введение бустерной дозы вакцины Moderna против коронавируса всем людям в возрасте от 18 лет и старше.
В понедельник Европейский департамент по лекарственным средствам (EMA) одобрил введение бустерной дозы вакцины Moderna против коронавируса всем людям в возрасте от 18 лет и старше.
Moderna Spikevax - вторая вакцина, получившая зеленый свет на использование в качестве бустерной дозы после вакцины Pfizer/BioNTech, одобренной ранее в этом месяце.
«Данные показывают, что третья доза Spikevax, введенная через шесть-восемь месяцев после второй дозы, привела к увеличению уровня антител у взрослых, уровень антител у которых снизился», - говорится в сообщении EMA.
Органы здравоохранения в государствах-членах ЕС «могут давать официальные рекомендации по применению бустерных доз с учетом местной эпидемиологической ситуации», сообщил базирующийся в Амстердаме департамент EMA.
Отмечается, что третья доза может иметь побочные эффекты аналогичные побочным эффектам второй дозы Spikevax, это тщательно отслеживается.