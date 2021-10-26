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  • Здоровье
  • В Эстонии запасов лекарственных средств недостаточно для крупных кризисов

В Эстонии запасов лекарственных средств недостаточно для крупных кризисов

Лекарства. ФОТО: Shutterstock

В Эстонии нет предназначенных для населения кризисных запасов безрецептурных лекарств и антибиотиков.

У поставщиков медицинских услуг есть свои запасы, но их количество государство не регулирует и не проверяет, пишет ERR.

«В мирное время каждая копейка, потраченная на запасы, кажется если не пустой тратой, то, по крайней мере, непрактичной», - объяснила руководитель отдела развития системы здоровья Министерства социальных дел Агрис Коппель, почему запасы до сих пор не были увеличены в достаточной степени.

Согласно принятому несколько лет назад постановлению правительства, бригада скорой помощи должны быть оснащены на пять дней, а больницы — на два месяца. В действительности требование о запасах сроком на два месяца никто не выполнял и не проверял.

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