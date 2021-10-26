В Эстонии запасов лекарственных средств недостаточно для крупных кризисов
В Эстонии нет предназначенных для населения кризисных запасов безрецептурных лекарств и антибиотиков.
В Эстонии нет предназначенных для населения кризисных запасов безрецептурных лекарств и антибиотиков.
У поставщиков медицинских услуг есть свои запасы, но их количество государство не регулирует и не проверяет, пишет ERR.
«В мирное время каждая копейка, потраченная на запасы, кажется если не пустой тратой, то, по крайней мере, непрактичной», - объяснила руководитель отдела развития системы здоровья Министерства социальных дел Агрис Коппель, почему запасы до сих пор не были увеличены в достаточной степени.
Согласно принятому несколько лет назад постановлению правительства, бригада скорой помощи должны быть оснащены на пять дней, а больницы — на два месяца. В действительности требование о запасах сроком на два месяца никто не выполнял и не проверял.