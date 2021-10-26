В эстонских тюрьмах находятся 80 заключенных с коронавирусом

В Эстонии вакцинированы 78 процентов заключенных. Согласно обзору Министерства юстиции, за весь период распространения вируса ни один из заключенных, зараженных коронавирусом, не умер.

Заключенные, которые не были вакцинированы, должны носить маски вне камеры. Кроме того, тюрьмы ввели требование о масках и для вакцинированных заключенных в случаях инфекционной опасности.