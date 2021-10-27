Кармен Йоллер критикует спортклубы: в каком мире вы живете?

В защиту MyFitness можно сказать, что этот клуб хотя бы соблюдает ограничения.

К счастью, я знаю, что есть спортивные клубы, которые очень заботятся о своих клиентах и делают свою часть работы, чтобы остановить распространение вируса.

Руководству Sparta и MyFitness: вы сильные и спортивные люди, пожалуйста, если у вас мало работы, пожалуйста, приходите на помощь в больницы. Вас очень ждут! Вакцинировавшись, конечно», - написала Йоллер на своей странице в социальной сети.

В пятницу Департамент здоровья сообщил, что выписал таллиннскому спортклубу Sparta взыскание на сумму в 2000 евро, поскольку в клубе не соблюдали предписания Департамента здоровья по борьбе с угрозой распространения коронавируса, которые учреждения обязаны незамедлительно исполнять.

Руководитель спортклуба Март Каяр сказал Delfi Sport, что клуб намерен выплатить взыскание, но планирует и обжаловать решение.