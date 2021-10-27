Кармен Йоллер критикует спортклубы: в каком мире вы живете?
Семейный врач Кармен Йоллер недовольна поведением двух спортивных клубов, деятельность которых не помогает преодолению коронакризиса: «Я всегда считала, что спортивные клубы ратуют за здоровье населения. Но теперь один бьется с Департаментом здоровья, а второй жалуется в СМИ на то, что его оборот упал из-за введенных плохим правительством драконовских ограничений. Не из-за масштабного распространения вируса и крайней перегруженности медицинской системы. И не из-за страдающих и умирающих людей, пишет Postimees.