В школах будет проводиться экспресс-тестирование учеников и учителей
После каникул в школах будет проводиться экспресс-тестирование учеников и учителей для быстрого выявления инфицированных.
После каникул в школах будет проводиться экспресс-тестирование учеников и учителей для быстрого выявления инфицированных.
Чтобы сдержать возникновение очагов заражения как после каникул, так и в будущем, и быстро выявлять инфицированных, Министерство образования и науки планирует с 1 ноября проводить в школах экспресс-тестирование учителей и учеников 1-12 классов два-три раза в неделю, передала пресс-служба министерства. «Экспресс-тестирование будет представлять собой простой и удобный для детей экспресс-тест, который дети смогут сделать самостоятельно в начале учебного дня в присутствии учителя, - сказала министр образования и науки Лийна Керсна. - Подобная система используется во многих европейских странах для обеспечения безопасности школ и сохранения контактного обучения».
Министерство не планирует переводить школы на дистанционное обучение после школьных каникул; по-прежнему будет применяться нынешний региональный подход. Если общий уровень заражения в регионе очень высок и в школе наблюдается большое количество случаев заболевания, то по согласованию со школой, директором школы и департаментом здравоохранения и после информирования Министерства образования и науки может быть организовано краткосрочное дистанционное обучение.
«Понятно, что в ситуации высокой распространенности вируса есть желание сократить контакты, но сегодня также есть много школ, где большая часть учителей и учеников вакцинирована, и нет причин для активного внедрения дистанционного обучения. Классы с большим количеством вакцинированных учеников не следует отправлять на дистанционное обучение. Однако, если необходимо организовать дистанционное обучение, это время следует использовать для вакцинации как учеников, так и учителей, чтобы школьная среда была максимально безопасной и можно было продолжить контактное обучение. Учителям, которые прошли курс вакцинации 6 месяцев назад или ранее, будут предложены бустерные дозы для обеспечения защиты, - сказала Керсна. - Мы видим, что если уровень вакцинации в школе высокий, то массовой инфекции не будет».
Наряду с экспресс-тестированием с понедельника в школах вводится новый упрощенный режим карантина. В случае близкого контакта с человеком, у которого тест на COVID-19 оказался положительным, будь то в школе, на занятиях по интересам или в молодежных центрах, невакцинированные учащиеся, которые не переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев, должны будут немедленно остаться дома и сделать ПЦР-тест. Тест должен быть сделан с четвертого дня после близкого контакта. Учащийся должен оставаться дома до получения результатов теста. Вакцинированные ученики, не имеющие признаков заболевания, не обязаны сдавать тесты или находиться на карантине при выявлении контакта.
Поскольку риск заражения очень высок, министерство настоятельно рекомендует учителям носить маски; ученики также должны носить маски в общественных помещениях в здании школы. Министерство также рекомендует планировать прогулки на свежем воздухе, а также распределять время приема пищи и начала занятий и по возможности использовать принцип «домашнего класса».