В школах будет проводиться экспресс-тестирование учеников и учителей

Чтобы сдержать возникновение очагов заражения как после каникул, так и в будущем, и быстро выявлять инфицированных, Министерство образования и науки планирует с 1 ноября проводить в школах экспресс-тестирование учителей и учеников 1-12 классов два-три раза в неделю, передала пресс-служба министерства. «Экспресс-тестирование будет представлять собой простой и удобный для детей экспресс-тест, который дети смогут сделать самостоятельно в начале учебного дня в присутствии учителя, - сказала министр образования и науки Лийна Керсна. - Подобная система используется во многих европейских странах для обеспечения безопасности школ и сохранения контактного обучения».

Министерство не планирует переводить школы на дистанционное обучение после школьных каникул; по-прежнему будет применяться нынешний региональный подход. Если общий уровень заражения в регионе очень высок и в школе наблюдается большое количество случаев заболевания, то по согласованию со школой, директором школы и департаментом здравоохранения и после информирования Министерства образования и науки может быть организовано краткосрочное дистанционное обучение.

«Понятно, что в ситуации высокой распространенности вируса есть желание сократить контакты, но сегодня также есть много школ, где большая часть учителей и учеников вакцинирована, и нет причин для активного внедрения дистанционного обучения. Классы с большим количеством вакцинированных учеников не следует отправлять на дистанционное обучение. Однако, если необходимо организовать дистанционное обучение, это время следует использовать для вакцинации как учеников, так и учителей, чтобы школьная среда была максимально безопасной и можно было продолжить контактное обучение. Учителям, которые прошли курс вакцинации 6 месяцев назад или ранее, будут предложены бустерные дозы для обеспечения защиты, - сказала Керсна. - Мы видим, что если уровень вакцинации в школе высокий, то массовой инфекции не будет».

Наряду с экспресс-тестированием с понедельника в школах вводится новый упрощенный режим карантина. В случае близкого контакта с человеком, у которого тест на COVID-19 оказался положительным, будь то в школе, на занятиях по интересам или в молодежных центрах, невакцинированные учащиеся, которые не переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев, должны будут немедленно остаться дома и сделать ПЦР-тест. Тест должен быть сделан с четвертого дня после близкого контакта. Учащийся должен оставаться дома до получения результатов теста. Вакцинированные ученики, не имеющие признаков заболевания, не обязаны сдавать тесты или находиться на карантине при выявлении контакта.