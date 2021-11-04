В этом сезоне в Эстонии всего два подтвержденных случая гриппа

На прошлой неделе к врачам из-за ОРВИ обратились 6472 человек, почти 37 процентов обратившихся составили дети. Больше всего обращений зарегистрировано в Таллинне, Пярнумаа, Тартумаа и Ида-Вирумаа.

Преобладающими вирусами сегодня являются риновирус, респираторно-синцитиальный вирус (RSV) и вирус парагриппа. По данным Европейской сети эпиднадзора за гриппом, активность гриппа в Европейском союзе в настоящее время низкая. Среди подтвержденных случаев преобладает вирус гриппа A (H3).

Вирус гриппа можно предотвратить с помощью вакцинации. Вакцина против гриппа начинает действовать у здоровых людей через 10-14 дней после инъекции и действует до года. При отсутствии противопоказаний все люди могут быть вакцинированы от гриппа с шести месяцев.

С октября этого года люди в возрасте 65+ смогут бесплатно пройти вакцинацию у семейного врача, а для жителей домов попечения вакцинация останется бесплатной. Пожилым людям и тем, кто контактирует с пожилыми людьми или людьми с хроническими заболеваниями, следует особенно серьезно задуматься о вакцинации.

Возбудители гриппа относятся к семейству ортомиксовирусов (Orthomyxoviridae), грипп вызывается вирусами гриппа A, B и C. Пандемическим потенциалом обладают прежде всего вирусы гриппа А. Среди симптомов заболевания быстро поднимающаяся высокая температура, головная боль, сухой кашель или насморк, усталость и слабость, а также боли в мышцах и суставах. Грипп может сопровождаться серьезными проблемами — такими как пневмония и обострение хронических легочных и сердечно-сосудистых заболеваний.