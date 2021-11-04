ВОЗ встревожена ситуацией с COVID-19 в Европе

"Нынешний ритм передачи инфекции в 53 странах европейского региона вызывает немалую тревогу. Если тенденция не изменится, то к февралю может получить еще 500 тыс. смертей, связанных с COVID-19", - добавил Клюге.

В ВОЗ считают, что ухудшение ситуации с коронавирусом в Европе вызвано комбинацией таких факторов, как недостаточный процент вакцинированных людей и ослабление ограничительных мер. В итоге, по данным европейского бюро ВОЗ, за неделю в странах Европы количество госпитализаций, вызванных коронавирусом, выросло более, чем в два раза.