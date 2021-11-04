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ВОЗ встревожена ситуацией с COVID-19 в Европе

Вакцинация. ФОТО: WOJTEK JARGILO

Темпы распространения коронавируса COVID-19 в Европе вызывают обеспокоенность, заявил в четверг директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Мы вновь оказались в эпицентре", - цитирует его французская газета "Фигаро".

"Нынешний ритм передачи инфекции в 53 странах европейского региона вызывает немалую тревогу. Если тенденция не изменится, то к февралю может получить еще 500 тыс. смертей, связанных с COVID-19", - добавил Клюге.

В ВОЗ считают, что ухудшение ситуации с коронавирусом в Европе вызвано комбинацией таких факторов, как недостаточный процент вакцинированных людей и ослабление ограничительных мер. В итоге, по данным европейского бюро ВОЗ, за неделю в странах Европы количество госпитализаций, вызванных коронавирусом, выросло более, чем в два раза.

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