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Вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) снижает риск заболевания раком шейки матки до 90%, свидетельствуют данные первого исследования результатов ее применения на обычных людях.

В 99% случаев случаев рак шейки матки вызывается папилломавирусом, приобретенным, как правило, половым путем, и результаты этого исследования дают надежду на то, что вакцина против ВПЧ сможет почти полностью искоренить этот вид раковых заболеваний.

В ведущей британской благотворительной онкологической организации Cancer Research UK это открытие назвали историческим и способным спасти множество жизней. Рак шейки майки по всему миру находится на четвертом месте по распространенности среди женщин, сотни тысяч женщин умирают от него ежегодно.

Что показало исследование?

Авторы исследования, опубликованного в медицинском журнале Lancet, обратили внимание на то, какие изменения произошли у девочек, получивших прививку против ВПЧ в Британии в 2008 году (сейчас им от 20 до 30 лет). Оказалось, что у них уменьшились предраковые новообразования и на 87% снизился риск развития рака шейки матки.

Вакцина против ВПЧ оказалась менее эффективной для привитых в более старшем возрасте, так как она предотвращает заражение папилломавирусом, но бессильна в тех случаях, когда вирус уже проник в организм.

Из-за чрезвычайно широкого распространения этого семейства вирусов, прививку рекомендуют делать до начала активной половой жизни: ВОЗ советует прививать девочек в возрасте от 9 до 13 лет.

С 2019 года в Британии эту прививку стали предлагать и мальчикам.

По предварительным оценкам, программа по вакцинации против ВПЧ помогла предотвратить около 450 случаев заболеваний раком шейки матки и более 17 тысяч предраковых образований.

Профессор Королевского колледжа Лондона Питер Сасиени назвал результаты исследования лишь верхушкой айсберга, поскольку вероятность заболевания раком увеличивается с возрастом, а это значит, что прививка может предотвратить намного больше случаев.

Рак шейки матки и вакцина против ВПЧ

Рак шейки матки - один из наиболее распространенных видов рака среди женщин: ежегодно от этого заболевания по всему миру умирают более 300 тысяч человек.

При этом в девяти случаях из десяти жертвами болезни становятся женщины, проживающие в странах с низким уровнем дохода, где делать регулярный скриннинг на рак шейки матки, как это рекомендуют медики, крайне затруднительно.

Более 100 стран мира подключились к программе ВОЗ по использованию вакцины против ВПЧ для борьбы с развитием рака шейки матки.

В июле этого года в России объявили о начале тестирования собственной вакцины против вируса папилломы человека, который вызывает рак шейки матки.

По данным минздрава на 2018 год, в России рак шейки матки был одним из наиболее распространенных среди женщин в возрасте до 45 лет. Этот вид рака - также наиболее смертоносный среди женщин в возрасте от 30 до 35 лет.

По данным ВОЗ, существует более 100 типов вируса папилломы человека, из которых по меньшей мере 14 приводят к развитию рака. ВПЧ передается от человека к человеку в основном при оральном, генитальном и анальном половых контактах.

Один из ракообразующих вирусов папилломы человека приводит к опасным изменениям ДНК-кода зараженных клеток, которые превращаются в раковые. Это может произойти в любой инфицированной ткани.

Другие проявления папилломавирусной инфекции включают в себя рак влагалища, наружных женских половых органов, полового члена и ануса, а также некоторые виды рака головы и шеи, отмечает ВОЗ.