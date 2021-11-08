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  • Число новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии за неделю снизилось

Число новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии за неделю снизилось

Раквереская больница. ФОТО: Marianne Loorents

За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии снизилось на 7% в недельном сравнении.

С 1 по 7 ноября в Эстонии были выявлены 11 144 новых случая заражения - на 7,6% меньше, чем неделей ранее, когда заболели 12 069 человек. Тогда речь шла о новом печальном рекорде, а предыдущий максимальный показатель был зарегистрирован в период с 15 по 21 марта, когда заразились 10604 человека, пишет Rus.ERR.

По уездам наиболее высокий показатель заболеваемости в Пылвамаа - 3262 случая на 100 000 населения, а самый низкий - на Хийумаа (859 случаев).

В столичном регионе кумулятивная заболеваемость по положению на 7 ноября составляла 1491 случай.

Распространение коронавируса в Эстонии вновь начало расти с начала июля и к настоящему времени приблизилось к пиковым значениям весны этого года.

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