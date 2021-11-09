Исследование: вирус гриппа легче всего передается при нулевой температуре, коронавирус при +10

Данные были собраны по 26 странам, в том числе Финляндии, 409 населенным пунктам и всем климатическим зонам. Массив данных покрывает 44 процента всех случаев заражения коронавирусом в мире.

Для исследования использовалась статистика по заражениям в тот период, когда у населения еще не было иммунитета, полученного посредством вакцинации. Ученые заключили, что на распространяемость коронавируса погодные условия не влияют в той же степени, сколько на распространение эпидемий гриппа. В то же время наиболее оптимальной температурой для распространения SARS-CoV-2 является десять градусов тепла. Наивысших показателей индекс репродукции вируса достигал при +8-+18, при повышении температуры до +20 он вновь снижался.

При этом погода влияет на распространение эпидемии как напрямую, так и опосредованно. От нее зависит, например, состояние иммунной системы, чувствительность дыхательных путей и поведение людей.

Исследователи сравнили также коронавирус с вирусом гриппа. Распространенность последнего зависит от погоды совсем не так, как у SARS-CoV-2. Снижение температуры воздуха приводит к более легкому распространению гриппа, а наиболее оптимальная температура находится в диапазоне от минус пяти до плюс пяти, лучше всего в районе нуля градусов.