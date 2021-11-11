В Эстонии подтверждено два случая гриппа
В этом сезоне подтверждено два случая заражения гриппом. По данным Департамента здоровья, преобладающими вирусами сейчас являются бокавирусная инфекция и риновирус.
В этом сезоне подтверждено два случая заражения гриппом. По данным Департамента здоровья, преобладающими вирусами сейчас являются бокавирусная инфекция и риновирус.
По словам специалиста Центра гриппа Департамента здоровья Элийзы Метсоя, на прошлой неделе 6 175 человек, 36 процентов из которых - дети, обратились к врачам из-за острых респираторных вирусных инфекций. «Больше всего обращений зарегистрировано в Таллинне, Тартумаа, Вильяндимаа, Рапламаа, Пярнумаа и Ида-Вирумаа», - пояснила она. На прошлой неделе в лаборатории не было подтверждено ни одного случая заражения вирусом гриппа.
Метсоя напоминает, что заражение гриппом можно предотвратить с помощью вакцинации. «Соприкосновение населения с вирусом гриппа в прошлом сезоне было минимальным, а это означает, что к началу нового сезона непривитые люди становятся восприимчивыми к вирусу», - пояснила она. Метсоя добавила, что в связи с увеличением охвата вакцинацией против COVID-19 государство постепенно начало смягчать строгие ограничения, что способствует распространению респираторных вирусов. «Поскольку предстоящий сезон может быть тяжелым, Департамент здоровья рекомендует сделать вакцину от гриппа себе и своим близким», - сказала она.
С октября этого года люди старше 65 могут пройти бесплатную вакцинацию у семейного врача, и вакцинация будет по-прежнему бесплатной для жителей домов по уходу. «Пожилые люди и люди, которые контактируют с пожилыми людьми или страдают хроническими заболеваниями, обязательно должны подумать о вакцинации», - добавила Метсоя. Вакцина против гриппа начинает действовать у здоровых людей через 10–14 дней после инъекции и действует до года. «При отсутствии противопоказаний сделать прививку от гриппа может каждый начиная с возраста в шесть месяцев», - уточнила она.