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  • Здоровье
  • Из-за короны без операций остались почти тысяча онкологических больных

Из-за короны без операций остались почти тысяча онкологических больных

Руководитель Клиники онкологии и гематологии PERH Хелис Поккер у временных онкобоксов, сооруженных в атриуме. Их построили, чтобы проводить определенные процедуры с меньшим риском заражения для пациентов. ФОТО: Madis Veltman

В Эстонии раком заболевают в среднем 25 человек в день. В 2018 году, более свежей информации пока нет, согласно Регистру рака диагноз получили 8783 человека. В этом году тяжелое испытание выпало и на долю моего хорошего знакомого. Он хорошо воспринял диагноз и даже продолжил ходить на работу. Поначалу надежду на операцию дала химиотерапия, но теперь консилиум решил, что, несмотря на результаты химиотерапии, операцию делать не будут, пишет Postimees.

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Мой знакомый слушает своего врача и следует его указаниям. Он не спекулирует на тему: могло ли что-то делаться иначе при выявлении рака и лечении, если бы в здравоохранении не говорили так много о нехватке мест в палатах, правилах триажа и перегреве системы. Это — предыстория того, почему я начал выяснять, как волны пандемии повлияли на онкологическое лечение.

В Эстонии онкологические операции проводятся в Клинике Тартуского университета, Ида-Таллиннской центральной больнице и Северо-Эстонской региональной больнице. В 2019 году эти три медицинских учреждения прооперировали 6547 человек, в 2020 году лечебных случаев было 6073, за девять месяцев этого года, по данным Больничной кассы, на три больницы пришлось 4518 операций — почти на треть меньше, чем в 2019 году, то есть до пандемии.

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