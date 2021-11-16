Из-за ковида без операций осталось около тысячи онкологических больных

В Эстонии раком заболевают в среднем 25 человек в день. В 2018 году - а более свежей информации пока нет - согласно Регистру рака диагноз получили 8783 человека. В этом году тяжелое испытание выпало и на долю моего хорошего знакомого. Он спокойно воспринял диагноз и даже продолжил ходить на работу. Поначалу надежду на операцию дала химиотерапия, но теперь консилиум решил, что, несмотря на результаты химиотерапии, операцию ему делать не будут, пишет журналист Postimees.