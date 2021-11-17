Департамент здоровья закрыл спортивный клуб Sparta

В помещениях спортклуба нельзя предоставлять услуги и там не могут находиться посетители, в том числе члены спортивного общества с абонементами.

В рамках проведенного Департаментом здоровья производства удалось установить, что спортивное общество Sparta проигнорировало предыдущее распоряжение о приостановлении хозяйственной деятельности. Спортивное общество продолжало игнорировать вытекающие из постановления правительства республики требования по борьбе с распространением инфекционных заболеваний.

Заместитель руководителя службы неотложной помощи Департамента здоровья Калле Китсинг, пояснил, что Департамент здоровья уже приостановил деятельность спортивного клуба Sparta на две недели. «В течение двух недель там не должно быть никакой деятельности. В ходе производства Департамента здоровья выяснилось, что спортивный клуб не подчиняется распоряжениям», - сказал Китсинг.

Стало известно, что условия работы спортивного клуба не обеспечивают эффективной защиты от распространения вируса, поэтому в начале этой недели было решено было запретить хозяйственную деятельность Sparta. Запрет действует до тех пор, пока не будет составлен и реализован план соблюдения требований по защите жизни и здоровья посетителей.

Представитель Департамента здоровья Калле Китсинг сказал, что если компания нарушит запрет на экономическую деятельность, то может быть возбуждено уголовное дело. "В его рамках суд может наложить штраф в размере от 4000 до 16 000 000 евро", - добавил он.

14 октября Департамент здоровья предписал спортивному обществу Sparta незамедлительно выполнить правительственные требования, связанные с инфекционной безопасностью. Позднее департамент обнаружил, что клуб не выполнил предписания, и 22 октября на спортивный клуб был наложен штраф в размере 2000 евро. Тем не менее спортивное общество Sparta продолжало нарушать распоряжение правительства.