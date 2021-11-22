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  • Число новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии продолжает стремительно снижаться

Число новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии продолжает стремительно снижаться

Коронавирусное отделение. ФОТО: Mihkel Maripuu

За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии снизилось на 24% в недельном сравнении, пишет Rus.ERR.

С 15 по 21 ноября в Эстонии были выявлены 5292 новых случая заражения, что на четверть меньше, чем неделей ранее, когда заболели 7010 человек.

Показатель быстро снижается третью неделю подряд с рекордно высокого уровня, достигнутого в последнюю неделю октября, когда заразились почти 12 000 человек.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость на конец прошлой недели составила 924 случая на 100 000 населения, снизившись с 1365 неделей ранее.

По уездам наиболее высокий показатель заболеваемости в Пылвамаа - 1546 случаев на 100 000 населения, а самый низкий - на Хийумаа (386 случаев).

В столичном регионе двухнедельная кумулятивная заболеваемость по положению на 21 ноября составляла 742 случая.

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