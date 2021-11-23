Таллинн запустил социальную кампанию, призывающую вакцинироваться

С этой недели Таллинн запустил социальную кампанию в поддержку вакцинации «Безопасность – это лучший подарок». Цель кампании – повысить информированность населения о возможностях получения прививки в столичных пунктах консультирования и вакцинации от Covid-19 – как первой, второй, так и бустерной дозой вакцины.

«В возрастной группе, которой показана вакцинация, в Таллинне прививку получили 68 процентов горожан. Во всех районах города уровень вакцинации превышает 60 процентов, а в Нымме и Пирита среди людей в возрасте 12 лет и старше он составляет свыше 75 процентов. Тем не менее, часть людей все еще не прошла вакцинацию, а впереди праздники, когда горожане чаще встречаются в кругу семьи. Этой кампанией мы призываем людей вакцинироваться, проявляя заботу о своих близких», - сказала вице-мэр Бетина Бешкина.

В период с 22 ноября по 19 декабря кампания будет проходить на различных площадях наружной рекламы, экранах общественного транспорта, социальных медиа, на порталах, радио и в печатных СМИ.

Таллинн открыл восемь пунктов консультирования и вакцинации от Covid-19, которые обслуживают всех желающих семь дней в неделю. Также работают бригады по вакцинации на дому.

В пункте профилактики коронавирусной инфекции на площади Вабадузе, который открыт ежедневно с 9.00 до 21.00, услугу оказывает Confido. Наряду с услугами консультирования и вакцинации в пункте можно сдать PCR-тест. Взятие образца производится традиционным способом из носоглотки или с использованием жидкости для полоскания горла. При наличии направления тестирование на коронавирус является бесплатным, в случае его отсутствия необходимо заплатить 44 евро.

Семь пунктов консультирования и вакцинации открыты по будням с 12 до 19, по выходным - с 10 до 17 часов в центре культуры «Линдакиви», общественном центре Пыхья-Таллинна, возле троллейбусной остановки Балтийского вокзала, на парковке магазина «Линнамяэ Максима», а также в торговых центрах «Рими Хааберсти», «Кристийне», и «Юлемисте». Поставщик услуги – предприятие Eldred.

Предлагаются двухкомпонентные препараты Pfizer/BioNTech и Moderna, а с 18-летнего возраста - и однокомпонентная вакцина Janssen. Лица в возрасте от 18 лет могут также получить бустерную дозу вакцины, которая вводится спустя полгода после получения второй прививки Comirnaty (Pfizer/BioNTech) или Spikevax (Moderna), либо по истечении 5 месяцев с момента завершения первичного курса вакцинации препаратами Janssen или AstraZeneca. В качестве бустерной дозы используются вакцины Pfizer и Moderna.