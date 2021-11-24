На прошлой неделе прибавилось два случая заболевания гриппом

По словам главного специалиста центра гриппа Департамента здоровья Элийзы Метсоя, о распространении вируса гриппа еще говорить нельзя. «Сейчас регистрируются лишь единичные случаи заболевания, связанные с вирусом гриппа. С начала сезона в четырех случаях выявлен вирус гриппа А», - сказала она. В трех случаях речь шла о подтипе вируса гриппа А — H3N2.

На прошлой неделе с острыми респираторными вирусными инфекциями к врачам обратились 5012 человек, из них около 40% —­ дети. Больше всего заболевших было в Рапламаа, Пярнумаа, Тартумаа, Ляэнемаа и Вильяндимаа.

«По данным Европейской сети эпидемиологического надзора за гриппом, активность гриппа в настоящее время низкая по всей Европе», - сказала Метсоя, добавив, что стойкость вируса гриппа еще не наблюдается ни в одной стране, но отдельные случаи регистрируются почти везде. Фиксируют как вирус гриппа А, так и вирус гриппа В. «Пока невозможно сказать, какие вирусы гриппа могут начать доминировать в этом сезоне, поскольку количества подтвержденных вирусов недостаточно для таких прогнозов», - пояснила специалист.