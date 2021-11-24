На прошлой неделе прибавилось два случая заболевания гриппом
На прошлой неделе были зафиксированы два случая заболевания гриппом. Всего в этом сезоне в Эстонии были лабораторно подтверждены четыре случая заражения вирусом гриппа А.
На прошлой неделе были зафиксированы два случая заболевания гриппом. Всего в этом сезоне в Эстонии были лабораторно подтверждены четыре случая заражения вирусом гриппа А.
По словам главного специалиста центра гриппа Департамента здоровья Элийзы Метсоя, о распространении вируса гриппа еще говорить нельзя. «Сейчас регистрируются лишь единичные случаи заболевания, связанные с вирусом гриппа. С начала сезона в четырех случаях выявлен вирус гриппа А», - сказала она. В трех случаях речь шла о подтипе вируса гриппа А — H3N2.
На прошлой неделе с острыми респираторными вирусными инфекциями к врачам обратились 5012 человек, из них около 40% — дети. Больше всего заболевших было в Рапламаа, Пярнумаа, Тартумаа, Ляэнемаа и Вильяндимаа.
«По данным Европейской сети эпидемиологического надзора за гриппом, активность гриппа в настоящее время низкая по всей Европе», - сказала Метсоя, добавив, что стойкость вируса гриппа еще не наблюдается ни в одной стране, но отдельные случаи регистрируются почти везде. Фиксируют как вирус гриппа А, так и вирус гриппа В. «Пока невозможно сказать, какие вирусы гриппа могут начать доминировать в этом сезоне, поскольку количества подтвержденных вирусов недостаточно для таких прогнозов», - пояснила специалист.
Департамент здоровья напоминает, что заражение гриппом можно предотвратить с помощью вакцинации. Сейчас лучшее время для прививки, так как вирусы гриппа еще не циркулируют. При отсутствии противопоказаний вакцинироваться могут все желающие, детей прививают с шестимесячного возраста. С октября этого года бесплатно вакцинироваться у семейного врача могут люди в возрасте 65+.