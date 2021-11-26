Кийк о действии сертификата вакцинации: девять месяцев разумный срок
Предложенный Европейской комиссией девятимесячный срок действия сертификата о вакцинации является разумным, считает министр здравоохранения и труда Танель Кийк.
Предложенный Европейской комиссией девятимесячный срок действия сертификата о вакцинации является разумным, считает министр здравоохранения и труда Танель Кийк.
Теперь необходимо договориться о едином сроке для общеевропейского сертификата для тех, кто переболел коронавирусом, пишет Rus.ERR.
В Еврокомиссии вызвал недоумение тот факт, что по всей Европе срок действия сертификата о вакцинации составляет девять месяцев, а в Эстонии - 12. Кийк пояснил, что никто точно не знал, как долго будут действовать первые прививки. Были страны, которые установили 12-месячный лимит, некоторые установили неопределенный срок.
Министр согласен, что в пользу девятимесячного срока действия сертификата имеется немало аргументов, и Эстония, скорее всего, последует примеру других европейских стран.