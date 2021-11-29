Прививка от коронавируса - каждые полгода? Новые данные ученых
Так называемые бустерные прививки от коронавируса считаются сегодня необходимыми, поскольку со временем количество антител в крови вакцинированного человека уменьшается. В случае с мРНК-вакцинами, к которым относятся, например, BioNTech/Pfizer и Moderna, это происходит, как правило, через полгода после полной иммунизации. После использования других вакцин, которые требовали только одной прививки, например Johnson&Johnson, немецкая Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) рекомендует делать бустерную прививку еще раньше, пишет Deutsche Welle.