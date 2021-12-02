Мариам: «Вышел врач. Одного взгляда хватило, чтобы понять: мы опоздали»

Наша мама всю жизнь прожила вместе со своей мамой, а нам теперь придется научиться жить без мамы. Каждая мать хочет как можно дольше оставаться со своими детьми, любить и лелеять внуков. Но Covid-19 украл у моей мамы эту возможность.

По правде говоря, с того времени мне трудно работать с интубированными и имеющими трахеостому пациентами. Еще очень свежи воспоминания о том, как я в течение двух с половиной недель через день ходила к маме и была с ней в контакте даже тогда, когда она находилась под аппаратом искусственной вентиляции легких. Она кивала, когда я задавала ей вопросы. Помню, как я плакала у ее кровати, а из ее глаз на подушку текли слезы. Но несмотря на все трудности я продолжаю работать в интенсиве и мне очень нравится моя работа. Я благодарю всех своих родственников, коллег, руководство, которые поддерживают меня.

Через пару месяцев я почувствовала, что хочу сделать еще больше для нашего общества, чтобы помочь победить пандемию. Я прошла базовые курсы вакцинирования и сейчас, наряду с первой работой, хожу вакцинировать. Я вакцинирую людей, рассказываю им о возможных побочных эффектах и что нужно делать при их возникновении.

Человек уходит из кабинета. Но на сердце становится тепло от того, что люди хотят уберечь себя и своих близких. В мыслях я благодарю каждого человека, который нашел время и место, куда прийти, чтобы привиться от коронавируса. Прежде чем открыть дигитальную историю болезни, я обычно спрашиваю: «Какую дозу получаете?» Один мужчина с гордостью сказал: «Третью! Делайте укол, я тороплюсь домой, меня там ждут внуки. Хочется еще пожить. Внукам нужен здоровый дед». Это лишь один пример из многих.

Когда через пару десятков лет следующие поколения спросят у нас, что мы делали во время ковида, чтобы остановить распространение вируса, что ответит каждый из нас? Моя совесть чиста: я внесла свой вклад работой в интенсиве и вакцинационном кабинете. Я работаю в отделении интенсивной терапии, где мы лечим постковидных пациентов. Это пациенты, которые попали в больницу с ковидной пневмонией, и которым изоляция уже не показана, но полиорганная недостаточность еще есть и им по-прежнему нужно интенсивное лечение. Я хочу и дальше вносить свой вклад в здравоохранение временем, силой и энергией.

Я горжусь тем, что могу внести свой вклад в медицину своими знаниями и энергией. Несмотря на то, что ковид оставил такой тяжелый след в моей жизни, я надеюсь, что благодаря той работе, которую я делаю медсестра интенсивной терапии и вакцинирующий, я помогаю людям, чтобы их здоровье стало крепче, чтобы родственники, друзья, мамы-папы как можно дольше оставались с детьми, чтобы внуки получили как можно больше нежности и любви от бабушек и дедушек. Когда такую возможность у нас отнимают, мы задним числом начинаем еще больше ценить такую возможность. Это счастье, когда мы можем набрать номер телефона дорогого человека и сказать в трубку: «Я скучаю по тебе». Я могу сейчас позвонить, но я знаю, что мама больше никогда не ответит на мой звонок. Мы приходим в этот мир, чтобы любить и заботиться друг о друге.