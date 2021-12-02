Риск распространения коронавируса понизился с высокого до среднего

По состоянию на сегодняшний день основные показатели распространения коронавируса в Эстонии идут на спад и с воскресенья находятся на желтом, или среднем уровне. Уменьшилось как среднее число заразившихся за последние семь дней, которое сейчас составляет 544 человека, так и количество новых случаев госпитализации, которое составляет 24. Средний показатель смертности от COVID-19 за последние семь дней равен 4,7, на искусственной вентиляции легких находится 23 пациента. Уменьшается также распространение инфекции среди людей в возрасте старше 60 лет, в настоящее время оно находится на уровне 90,4. Совершеннолетнее население охвачено полным курсом вакцинации на 69,31 процента. Более подробные данные о коронавирусе доступны здесь.

При среднем риске распространения коронавируса нужно по-прежнему носить маску в публичных помещениях, соблюдать дистанцию, пользоваться возможностями дезинфекции. Прежде, чем встречаться с людьми, относящимися к группе риска, настоятельно рекомендуется сделать экспресс-тест. Даже в случае легких симптомов следует остаться дома и сделать экспресс-тест. В случае, если результат теста окажется положительным, нужно проконсультироваться с врачом и соблюдать карантин. В помещениях, где осуществляется контроль COVID-cправок, необходимо предъявить соответствующие документы. Больше информации об уровне риска есть здесь.