Больничная касса: проверьте в дигитальной регистратуре, не пора ли получить третью дозу
Бустерная доза COVID-19 является третьей защитной инъекцией, которая вводится взрослым по истечению не менее шести месяцев после первого курса вакцинации вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna и через пять месяцев для первого курса вакцинации с помощью AstraZeneca и Janssen. Забронировать время вакцинации можно на сайте государственной дигитальной регистратуры, у вашего семейного врача, по телефону ближайшего пункта вакцинации или связавшись с регистратурой медицинского учреждения.