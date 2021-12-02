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Больничная касса: проверьте в дигитальной регистратуре, не пора ли получить третью дозу

Бустерные дозы. ФОТО: Tairo Lutter

Бустерная доза COVID-19 является третьей защитной инъекцией, которая вводится взрослым по истечению не менее шести месяцев после первого курса вакцинации вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna и через пять месяцев для первого курса вакцинации с помощью AstraZeneca и Janssen. Забронировать время вакцинации можно на сайте государственной дигитальной регистратуры, у вашего семейного врача, по телефону ближайшего пункта вакцинации или связавшись с регистратурой медицинского учреждения.

«Бустерная доза вакцины прежде всего необходима людям старше 65 лет. Любой человек старше 18 лет при желании также может получить ревакцинацию. Исследования показали, что со временем иммунитет, полученный как в результате вакцинации, так и в результате болезни, ослабевает сильнее и быстрее у пожилых людей, чем у лиц моложе 65 лет. Всего на сегодняшний день было проведено 179 155 бустерных или дополнительных доз», - сказала член правления Больничной кассы Майви Парв.

Бустерная доза вакцины может быть введена любому человеку, у которого прошло пять или шесть месяцев после первого курса вакцинации, в зависимости от вида использовавшейся вакцины. Те, кто хочет проверить истечение установленного срока, то есть свое правильное время для проведения бустерной дозы, могут сделать это в государственной дигитальной регистратуре на сайте www.digilugu.ee.

Чтобы забронировать время визита, вам не нужно непременно ждать окончания установленного срока – государственная дигитальная регистратура позволяет вам сразу же забронировать визит для получения бустерной дозы и принимает во внимание правило, согласно которому бустерная доза будет доступна в случае вакцин AstraZeneca и Janssen только по истечению 5 месяцев после первого курса вакцинации или по истечению шести месяцев - для Pfizer и Moderna. Бустерную дозу можно вводить всем вакцинированным по всей Эстонии, независимо от того, в каком регионе была введена первая доза. Как и первая и вторая дозы, вакцинация бустерной дозой проводится для всех бесплатно.

Больничная касса продолжит отправлять СМС-сообщения, информирующие жителей о возможности вакцинации. На этой неделе люди пожилого возраста будут по-прежнему приглашаться на вакцинацию бустерной дозой, также будет начата рассылка уведомлений людям из возрастной группы 18-59 лет. В Больничной кассе подчеркивают, что СМС отправляются только тем людям, номера телефонов которых доступны в Больничной кассе, поэтому для бронирования времени вакцинации не нужно непременно ждать приглашения по СМС.

На странице vaktsineeri.ee вы можете найти список поставщиков медицинских услуг, у которых можно сделать прививку от COVID-19.

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