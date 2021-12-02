Формальдегид, ртуть, свинец: что скрывается в некоторых одноразовых э-сигаретах?
Желающие отказаться от обычных сигарет все чаще обращают внимание на бездымный табак и никотиновые продукты. Среди них есть одноразовые электронные сигареты, которые стали очень популярны. Несмотря на то, что в Эстонии официально продаются только устройства со вкусом ментола и табака, на улицах также можно заметить много одноразовых электронных сигарет ярких цветов с приятными ягодными и сладкими запахами. Откуда они берутся, кто контролирует продажу и их экологический след?