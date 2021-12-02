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  • Формальдегид, ртуть, свинец: что скрывается в некоторых одноразовых э-сигаретах?
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Формальдегид, ртуть, свинец: что скрывается в некоторых одноразовых э-сигаретах?

E-sigaretid võivad sisaldada kuni 50mg nikotiini, mis on aga ebaproportsionaalselt kõrge nikotiinisisaldus. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane/Scanpix

Желающие отказаться от обычных сигарет все чаще обращают внимание на бездымный табак и никотиновые продукты. Среди них есть одноразовые электронные сигареты, которые стали очень популярны. Несмотря на то, что в Эстонии официально продаются только устройства со вкусом ментола и табака, на улицах также можно заметить много одноразовых электронных сигарет ярких цветов с приятными ягодными и сладкими запахами. Откуда они берутся, кто контролирует продажу и их экологический след? 

Четыре или пять лет назад при мысли об альтернативных никотиновых продуктах можно было представить себе громоздкую электронную сигарету и большие сменные аккумуляторы, которые часто нужно заряжать. Сегодня на эстонском рынке появился новый товар - системы нагрева табака или электронные сигареты, которые можно разделились на три типа - открытые системы (open tank), закрытые системы (pod) и одноразовые. Именно последние стали внезапно популярными в Эстонии, пишет Tervis.

Новые продукты - как системы нагрева табака, так и одноразовые электронные сигареты - состоят из батареи и нагревательного элемента. Однако между ними есть важные различия: в системах нагрева табака используется керамическая нагревательная лопасть, чтобы нагревать находящийся внутри табак без возгорания.

Одноразовые электронные сигареты обычно состоят из литий-ионного аккумулятора, ватного диска, пропитанного жидкостью с никотином, и металлической нити внутри ватного диска. При использовании ток от батареи нагревает нить внутри ватного диска и испаряет жидкость.

Если первый тип можно неоднократно заряжать и заменять табачный стержень, то второй вариант, как следует из названия, является одноразовым и становится бесполезными после того, как вся жидкость испарится. У внимательного потребителя могут возникнуть несколько вопросов - как проверяется состав новинок и что происходит с одноразовыми устройствами после использования?

Черный рынок не подлежит контролю и не спрашивает возраст

Альтернативные никотиновые и табачные изделия, легально продаваемые в Эстонии, должны пройти лабораторные испытания и быть зарегистрированы в системах в соответствии с Директивой Европейского Союза о табаке. Это подтверждают и, к примеру, маркетинговые материалы электронных сигарет Nicorex или нагревательных табачных изделий Philip Morris.

Однако для производимых в Китае и продаваемых на черном рынке разноцветных одноразовых э-сигарет регуляции или лабораторные анализы отсутствуют. Невозможно узнать, была ли производственная среда чистой и какие химикаты или вкусовые добавки использовались. Эта опасность подтверждается анализом, проведенным в Соединенных Штатах, который обнаружил формальдегид, ртуть, свинец и другие тяжелые металлы в электронных сигаретах неизвестного происхождения.

Обеспокоенность выражает и генеральный директор Nicorex Baltic OÜ Диане Сирельпуу, по словам которой, продукты Nicorex проходят лабораторные испытания, а проблему создают электронные сигареты, распространяющиеся на черном рынке. «Эти продукты широкодоступны через социальные сети», - говорит Сирельпуу.

Продукты на черном рынке часто содержат до 50 мг/мл никотина, что значительно превышает установленный в ЕС предел в 20 мг/мл.

«20 мг/мл - это вполне удовлетворительный и разумный уровень никотина для среднего курильщика. Тем не менее, 50 мг - это непропорционально высокое содержание никотина, которое выше, чем необходимого для обычного курильщика, решившего отказаться от обычных сигарет», - добавляет Сирелпуу.

Скриншот. ФОТО: Erakogu

Всего за несколько минут можно найти группы в социальных сетях, которые полупублично рекламируют одноразовые электронные сигареты со всеми возможными вкусами. Однако невозможно найти информацию о безопасности или, во многих случаях, содержании никотина в продуктах.

Помимо упущенных налоговых поступлений и неизвестных последствий для здоровья, на черном рынке у покупателя обычно не спрашивают о возрасте, обеспечивая легкий доступ несовершеннолетним к продуктам с чрезвычайно высоким содержанием никотина. Целевая группа здесь - не взрослые курильщики табака, которые хотят перейти на якобы менее вредные альтернативы, а молодые люди, чье употребление никотина начинается с одноразовых изделий.

Одноразовое оборудование образует много отходов

Продавцы табачных и никотиновых изделий, законно представленные на рынке Эстонии, обычно предлагают возможность вернуть или заменить оборудование, которое вышло из строя или больше не подлежит использованию. Например, по словам Диане Сирельпуу, в их представительствах Nicorex Baltic OÜ есть ящики для аккумуляторов и электронных отходов, куда клиенты приносят свои бывшие в употреблении продукты. Пользователи электронного нагревателя табака IQOS, который отличается от электронной сигареты, по-прежнему могут обменять вышедший из строя товар на новый в представительствах.

Сравнивая продукты на рынке - заряжаемые электронные сигареты, системы нагрева табака и одноразовые электронные сигареты - становится ясно, что последние производят значительно больше отходов. Одна электронная сигарета длится от 400 до 500 затяжек, что сопоставимо примерно с одной пачкой сигарет.

Таким образом, для среднестатистического курильщика одна э-сигарета растягивается на три-пять дней, для более заядлого курильщика - один-два дня. Когда э-сигарета заканчивается, ее выбрасывают вместе со встроенной внутри литий-ионной батареей в обычный мусор.

Одноразовые электронные сигареты не только расходуют природные ресурсы, но и опустошают кошелек - устройство на 550 затяжек стоит в Эстонии около семи евро. Таким образом, средний курильщик потребляет около шести устройств в месяц стоимостью 42 евро. За год он тратит 504 евро.

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