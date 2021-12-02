Формальдегид, ртуть, свинец: что скрывается в некоторых одноразовых э-сигаретах?

Четыре или пять лет назад при мысли об альтернативных никотиновых продуктах можно было представить себе громоздкую электронную сигарету и большие сменные аккумуляторы, которые часто нужно заряжать. Сегодня на эстонском рынке появился новый товар - системы нагрева табака или электронные сигареты, которые можно разделились на три типа - открытые системы (open tank), закрытые системы (pod) и одноразовые. Именно последние стали внезапно популярными в Эстонии, пишет Tervis.

Новые продукты - как системы нагрева табака, так и одноразовые электронные сигареты - состоят из батареи и нагревательного элемента. Однако между ними есть важные различия: в системах нагрева табака используется керамическая нагревательная лопасть, чтобы нагревать находящийся внутри табак без возгорания.

Одноразовые электронные сигареты обычно состоят из литий-ионного аккумулятора, ватного диска, пропитанного жидкостью с никотином, и металлической нити внутри ватного диска. При использовании ток от батареи нагревает нить внутри ватного диска и испаряет жидкость.



Если первый тип можно неоднократно заряжать и заменять табачный стержень, то второй вариант, как следует из названия, является одноразовым и становится бесполезными после того, как вся жидкость испарится. У внимательного потребителя могут возникнуть несколько вопросов - как проверяется состав новинок и что происходит с одноразовыми устройствами после использования?

Черный рынок не подлежит контролю и не спрашивает возраст

Альтернативные никотиновые и табачные изделия, легально продаваемые в Эстонии, должны пройти лабораторные испытания и быть зарегистрированы в системах в соответствии с Директивой Европейского Союза о табаке. Это подтверждают и, к примеру, маркетинговые материалы электронных сигарет Nicorex или нагревательных табачных изделий Philip Morris.

Однако для производимых в Китае и продаваемых на черном рынке разноцветных одноразовых э-сигарет регуляции или лабораторные анализы отсутствуют. Невозможно узнать, была ли производственная среда чистой и какие химикаты или вкусовые добавки использовались. Эта опасность подтверждается анализом, проведенным в Соединенных Штатах, который обнаружил формальдегид, ртуть, свинец и другие тяжелые металлы в электронных сигаретах неизвестного происхождения.

Обеспокоенность выражает и генеральный директор Nicorex Baltic OÜ Диане Сирельпуу, по словам которой, продукты Nicorex проходят лабораторные испытания, а проблему создают электронные сигареты, распространяющиеся на черном рынке. «Эти продукты широкодоступны через социальные сети», - говорит Сирельпуу.

Продукты на черном рынке часто содержат до 50 мг/мл никотина, что значительно превышает установленный в ЕС предел в 20 мг/мл.

«20 мг/мл - это вполне удовлетворительный и разумный уровень никотина для среднего курильщика. Тем не менее, 50 мг - это непропорционально высокое содержание никотина, которое выше, чем необходимого для обычного курильщика, решившего отказаться от обычных сигарет», - добавляет Сирелпуу.

Скриншот. ФОТО: Erakogu