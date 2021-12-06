Врач-инфекционист: не стоить пренебрегать бустерной дозой вакцины от COVID-19

Бустерная доза вакцины предотвращает тяжелое течение болезни и попадание под кислородную маску

Если человек прошел полный курс вакцинации препаратами Pfizer/BioNTech или Moderna, то бустерную дозу вакцины следует сделать через шесть месяцев. Для препаратов Janssen или AstraZeneca действует пятимесячный перерыв между второй и третьей дозой. По словам доктора Никитиной, вакцинированный человек не защищен от заболевания на сто процентов, но в случае заражения перенесет болезнь намного легче.

Новый штамм «омикрон» заставляет нас быть наготове

По словам доктора Никитиной, учитывая тот факт, что в Европе все чаще фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», мы более пристально следим за ситуацией, чтобы быть подготовленными к приему пациентов, нуждающихся в госпитализации. «Заранее скоординированные предупредительные меры помогают лучше справляться с наплывом пациентов», - добавляет она.

Переболеть или вакцинироваться?

К сожалению, бытует мнение, что самый верный способ защититься от коронавируса в долгосрочной перспективе – переболеть и получить натуральные антитела. «Ковид – новое заболевание с непредсказуемыми последствиями, которые зачастую наносят тяжелый вред здоровью человека. Не могу никак согласиться с мнением, что лучше переболеть, чем вакцинироваться, поскольку никто не знает заранее, как у него будет протекать болезнь. Стоит помнить, что ковид может вызвать серьезные побочные эффекты, например, полную потерю обоняния, что, несомненно, гораздо опаснее, чем температура, головная боль и слабость после вакцины. Многие переболевшие нуждаются в длительном восстановительном лечении, которое может длиться месяцами», - сообщает доктор Никитина.

В конце декабря начинаем вакцинацию детей от пяти лет