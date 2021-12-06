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  • Врач-инфекционист: не стоить пренебрегать бустерной дозой вакцины от COVID-19

Врач-инфекционист: не стоить пренебрегать бустерной дозой вакцины от COVID-19

Наталия Никитина. ФОТО: ALLA MEINSON Kirde Foto OU

«Несмотря на то, что показатели заболеваемости коронавирусом и число госпитализируемых с более тяжелым течением болезни по всей Эстонии продолжают заметно снижаться, стоит помнить, что и в прошлом году были периоды, когда показатели заболеваемости активно шли на спад, но после этого следовали еще более масштабные вспышки заражения, так что нам следует критически оценивать все данные, не спешить с ослаблением ограничений и не откладывать вакцинацию на потом», - говорит врач-инфекционист Ида-Вируской центральной больницы Наталия Никитина.

Бустерная доза вакцины предотвращает тяжелое течение болезни и попадание под кислородную маску

Если человек прошел полный курс вакцинации препаратами Pfizer/BioNTech или Moderna, то бустерную дозу вакцины следует сделать через шесть месяцев. Для препаратов Janssen или AstraZeneca действует пятимесячный перерыв между второй и третьей дозой. По словам доктора Никитиной, вакцинированный человек не защищен от заболевания на сто процентов, но в случае заражения перенесет болезнь намного легче.

Новый штамм «омикрон» заставляет нас быть наготове

По словам доктора Никитиной, учитывая тот факт, что в Европе все чаще фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», мы более пристально следим за ситуацией, чтобы быть подготовленными к приему пациентов, нуждающихся в госпитализации. «Заранее скоординированные предупредительные меры помогают лучше справляться с наплывом пациентов», - добавляет она.

Переболеть или вакцинироваться?

К сожалению, бытует мнение, что самый верный способ защититься от коронавируса в долгосрочной перспективе – переболеть и получить натуральные антитела. «Ковид – новое заболевание с непредсказуемыми последствиями, которые зачастую наносят тяжелый вред здоровью человека. Не могу никак согласиться с мнением, что лучше переболеть, чем вакцинироваться, поскольку никто не знает заранее, как у него будет протекать болезнь. Стоит помнить, что ковид может вызвать серьезные побочные эффекты, например, полную потерю обоняния, что, несомненно, гораздо опаснее, чем температура, головная боль и слабость после вакцины. Многие переболевшие нуждаются в длительном восстановительном лечении, которое может длиться месяцами», - сообщает доктор Никитина.

В конце декабря начинаем вакцинацию детей от пяти лет

Экспертная комиссия по иммунопрофилактики Эстонии разрешила начать иммунизацию детей в возрасте от пяти лет. Служба инфекционного контроля Ида-Вируской центральной больницы сообщает, что во второй половине декабря в Эстонию придет специальная партия вакцины Pfizer/BioNTech, предназначенной для детей этой возрастной группы. «Как только мы получим партию вакцины, наши центры вакцинации будут готовы начать иммунизацию детей подходящего возраста», - говорит Наталия Никитина и добавляет, что вакцина для детей этой возрастной группы будет более слабой концентрации.

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