Врач-инфекционист: не стоить пренебрегать бустерной дозой вакцины от COVID-19
«Несмотря на то, что показатели заболеваемости коронавирусом и число госпитализируемых с более тяжелым течением болезни по всей Эстонии продолжают заметно снижаться, стоит помнить, что и в прошлом году были периоды, когда показатели заболеваемости активно шли на спад, но после этого следовали еще более масштабные вспышки заражения, так что нам следует критически оценивать все данные, не спешить с ослаблением ограничений и не откладывать вакцинацию на потом», - говорит врач-инфекционист Ида-Вируской центральной больницы Наталия Никитина.