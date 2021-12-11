Это четыре основных симптома омикрон-штамма
Такие симптомы как кашель, усталость, заложенность носа или насморк являются наиболее частыми симптомами штамма "омикрон", пишет Forbes.
Такие симптомы как кашель, усталость, заложенность носа или насморк являются наиболее частыми симптомами штамма "омикрон", пишет Forbes.
Центр по контролю и профилактике заболеваний опубликовал в пятницу отчет о первых 43 случаях омикрон-штамма, подтвержденных в 22 штатах США. Случаи в основном были легкими. Один человек был доставлен в больницу и через два дня уже отправлен домой.
Из 43 случаев, указанных в отчете:
40 были симптоматическими;
34 человека были полностью вакцинированы;
25 были моложе 40 лет;
14 за последние две недели выезжали за границу;
14 получили бустерную дозу;
у шести была одышка;
шестеро ранее переболели коронавирусом;
трое потеряли чувства вкуса и запаха.
У большинства заболевших был кашель (33), более чем у половины была утомляемость (24), заложенность носа или насморк (22). Нечасто сообщалось о лихорадке, тошноте, рвоте, нехватке воздуха и диарее.