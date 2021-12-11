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  • Здоровье
  • Это четыре основных симптома омикрон-штамма

Это четыре основных симптома омикрон-штамма

Антитела атакуют коронавирус. ФОТО: Shutterstock

Такие симптомы как кашель, усталость, заложенность носа или насморк являются наиболее частыми симптомами штамма "омикрон", пишет Forbes.

Центр по контролю и профилактике заболеваний опубликовал в пятницу отчет о первых 43 случаях омикрон-штамма, подтвержденных в 22 штатах США. Случаи в основном были легкими. Один человек был доставлен в больницу и через два дня уже отправлен домой.

Из 43 случаев, указанных в отчете:

40 были симптоматическими;

34 человека были полностью вакцинированы;

25 были моложе 40 лет;

14 за последние две недели выезжали за границу;

14 получили бустерную дозу;

у шести была одышка;

шестеро ранее переболели коронавирусом;

трое потеряли чувства вкуса и запаха.

У большинства заболевших был кашель (33), более чем у половины была утомляемость (24), заложенность носа или насморк (22). Нечасто сообщалось о лихорадке, тошноте, рвоте, нехватке воздуха и диарее.

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