Это четыре основных симптома омикрон-штамма

Центр по контролю и профилактике заболеваний опубликовал в пятницу отчет о первых 43 случаях омикрон-штамма, подтвержденных в 22 штатах США. Случаи в основном были легкими. Один человек был доставлен в больницу и через два дня уже отправлен домой.