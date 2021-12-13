Прививки разными вакцинами? Ученые одобряют

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) с 7 декабря 2021 года рекомендовали вакцинацию против коронавируса разными препаратами - векторными и мРНК-вакцинами, пишет DW. Практически одновременно Мэттью Снэп, вирусолог из Университета Оксфорда, возглавляющий большое исследование пациентов под названием Com-COV2, сообщил об успешных результатах так называемой "перекрестной вакцинации" - двумя разными препаратами.

Как появилась вакцинация двумя препаратами

После того, как EMA в январе 2021 года разрешило к применению вакцину AstraZeneca, прививку ею делали без ограничений. Но потом было установлено, что в отдельных случаях этот препарат мог вызвать у молодых женщин повышенный риск тромбоза. 1 апреля постоянная комиссия по вакцинации Германии (Stiko) рекомендовала делать прививки этой вакциной только людям старше 60 лет.

То есть многие из тех, кому сделали первый укол AstraZeneca, вторым были привиты BioNTech/Pfizer или Moderna. На сегодняшний день вновь все взрослые жители Германии могут быть вакцинированы AstraZeneca, если все риски заранее будут обговорены с врачом. При этом результаты ряда исследований показывают, что комбинация из двух различных вакцин может быть хорошим временным решением для предотвращения пандемии.

У кого больше антител

Ученые из Университета Оксфорда в июне этого года впервые опубликовали результаты своего исследования, согласно которым те, кому первую прививку сделали вакциной AstraZeneca, а вторую - спустя 4 недели - BioNTech/Pfizer, имели больше антител, чем те, кому обе прививки сделали с AstraZeneca. При этом обратная последовательность - сначала BionTech/Pfizer, а затем AstraZeneca, оказалась также более эффективной, чем обе прививки с AstraZeneca.

Больше всего антител было сформировано у тех участников исследования, которые получили две прививки BioNTech/Pfizer. Хотя в случае перекрестного вакцинирования - сначала BioNTech/Pfizer, затем Moderna - результат был еще лучше. В исследовании Com-COV приняли участие 830 добровольцев старше 50 лет, которые получили различные комбинации вакцин. Между первой и второй прививкой прошло 4 недели.

Во втором исследовании под названием Com-COV2 изучали результаты 1070 добровольцев. При этом его руководитель профессор Мэттью Снэп убежден, что и две прививки AstraZeneca имеют смысл в борьбе против коронавируса: "Мы знаем, что стандартная вакцинация - двумя одинаковыми препаратами - очень эффективна против тяжелого течения ковида и против дельта-варианта коронавируса".

Правда, в Великобритании интервал между первой и второй прививкой от ковида составляет от 8 до 12 недель, а не 4 недели, как было в ходе Com-COV. Но профессор Снэп заявил в интервью BBC, что его команда в июле опубликовала также результаты исследования, участники которого были вакцинированы разными препаратами, и промежуток между первой и второй прививкой составлял 12 недель.