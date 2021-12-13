В Литве от коронавируса скончался годовалый ребенок

В субботу поздно вечером это подтвердил в своей записи на странице социальной сети Facebook аналитик отдела СМИ Департамента статистики Йонас Бачялис.

По его словам, ребенок скончался в сентябре, однако точную причину смерти еще должна была установить Государственная медэкспертная служба.

«Иными словами, этот годовалый ребенок скончался не только с положительным тестом на COVID-19, но и судмедэксперты установили, что основной причиной его смерти был COVID-19», – написал Йонас Бачялис.

Заведующая Детским отделением Тельшяйской республиканской больницы Эгле Лисовене сообщила национальному радио- и телевещателю LRT, что 31 августа мать с ребенком обратилась в приемное отделение больницы по причине ларингита. По ее словам, на тот момент не было информации о том, что ребенок мог болеть COVID-19. Его отпустили на домашнее лечение.

Врач объясняет, что, поскольку не было подозрений на коронавирус, была назначена симптоматическая терапия. Эгле Лисовене не могла комментировать, каким было состояние ребенка по возвращении домой. Ребенок скончался на следующий день – 1 сентября.

До сих пор в Литве самым молодым пациентом, скончавшимся от коронавируса, был человек из возрастной группы 20–29 лет.