Людей с ограниченными физическими возможностями могут вакцинировать на дому
Больничная касса напоминает, что все люди, не имеющие возможности посетить пункты вакцинации по состоянию здоровья, могут получить прививку на дому.
Больничная касса напоминает, что все люди, не имеющие возможности посетить пункты вакцинации по состоянию здоровья, могут получить прививку на дому.
Вариант вакцинации на дому доступен для людей, которым трудно передвигаться и которые несмотря на это желают получить вакцину. Визит вакцинационной бригады и сама вакцинация бесплатны, в том числе для людей, не имеющих медицинской страховки.
Сейчас общая цель всех медицинских специалистов Эстонии состоит в том, чтобы все желающие могли пройти вакцинацию, в том числе и те, кто не может посетить пункты вакцинации по состоянию здоровья. Есть два способа пригласить на дом бригаду вакцинаторов: человек может связаться со своим семейным врачом о необходимости вакцинации на дому или позвонить на телефон круглосуточной инфолинии 1247. В Таллинне о желании пройти вакцинацию на дому также можно сообщить по телефону 666 2727, звонки принимаются в будние дни с 8:00 до 20:00 и в выходные дни с 9:00 до 17:00.
«Возможность вакцинации дома особенно важна для людей с особыми потребностями, которые по состоянию здоровья не могут посетить пункт вакцинации. С этой целью Больничная касса создала для людей возможность самостоятельного информирования о своем желании вакцинироваться на дому. Помимо семейных врачей, местные органы самоуправления также имеют соответствующую информацию или социального работника, который знает, что в их регионе есть человек, который не может посетить в пункт вакцинации, и он может порекомендовать такому человеку вакцинацию на дому», - прокомментировала Мари Кальбин, главный специалист отдела первичных медицинских услуг Больничной кассы, по словам которой вакцинация на дому не стала дополнительной нагрузкой на медицинскую систему. Сегодня примерно 3500 человек в Эстонии получили инъекции вакцины на дому. Примерно 100 человек можно вакцинировать в домашних условиях за одну неделю.
Визит вакцинационной бригады и сама вакцинация бесплатны для всех, в ходе домашнего визита можно будет получить как первую и вторую дозу, так и третью дозу вакцины. Можно выбрать одну из трех вакцин - Pfizer/BioNTech, Moderna или Janssen. Свои предпочтения в отношении конкретной вакцины нужно сообщить бригаде вакцинаторов заранее. При желании люди в возрастной группе 65 лет и старше во время визита могут также пройти и бесплатную вакцинацию от гриппа. О своем желании получить вакцину и от гриппа также необходимо заранее проинформировать бригаду вакцинаторов.
Если вы хотите получить информацию о вакцинах, консультацию можно получить в своем центре семейной медицины или позвонив по телефону общегосударственной инфолинии 1220. Консультацию для человека проводят и дома непосредственно перед инъекцией вакцины. Во время визита после инъекции вакцины оказавший медсестринские услуги на дому в течение 15 минут следит за здоровьем человека и должен убедиться, чтобы его самочувствие не ухудшилось. Всю важную информацию о вакцинах можно найти на интернет-странице https://vaktsineeri.ee/ru/.
Данные о вакцинированных на дому вносятся в дигитальную базу личных медицинских данных в тот же день, когда была сделана вакцина. После внесения данных в базу данных вакцинированный человек может создать свой сертификат вакцинации на портале пациента www.digilugu.ee.