Людей с ограниченными физическими возможностями могут вакцинировать на дому

Вариант вакцинации на дому доступен для людей, которым трудно передвигаться и которые несмотря на это желают получить вакцину. Визит вакцинационной бригады и сама вакцинация бесплатны, в том числе для людей, не имеющих медицинской страховки.

Сейчас общая цель всех медицинских специалистов Эстонии состоит в том, чтобы все желающие могли пройти вакцинацию, в том числе и те, кто не может посетить пункты вакцинации по состоянию здоровья. Есть два способа пригласить на дом бригаду вакцинаторов: человек может связаться со своим семейным врачом о необходимости вакцинации на дому или позвонить на телефон круглосуточной инфолинии 1247. В Таллинне о желании пройти вакцинацию на дому также можно сообщить по телефону 666 2727, звонки принимаются в будние дни с 8:00 до 20:00 и в выходные дни с 9:00 до 17:00.

«Возможность вакцинации дома особенно важна для людей с особыми потребностями, которые по состоянию здоровья не могут посетить пункт вакцинации. С этой целью Больничная касса создала для людей возможность самостоятельного информирования о своем желании вакцинироваться на дому. Помимо семейных врачей, местные органы самоуправления также имеют соответствующую информацию или социального работника, который знает, что в их регионе есть человек, который не может посетить в пункт вакцинации, и он может порекомендовать такому человеку вакцинацию на дому», - прокомментировала Мари Кальбин, главный специалист отдела первичных медицинских услуг Больничной кассы, по словам которой вакцинация на дому не стала дополнительной нагрузкой на медицинскую систему. Сегодня примерно 3500 человек в Эстонии получили инъекции вакцины на дому. Примерно 100 человек можно вакцинировать в домашних условиях за одну неделю.

Визит вакцинационной бригады и сама вакцинация бесплатны для всех, в ходе домашнего визита можно будет получить как первую и вторую дозу, так и третью дозу вакцины. Можно выбрать одну из трех вакцин - Pfizer/BioNTech, Moderna или Janssen. Свои предпочтения в отношении конкретной вакцины нужно сообщить бригаде вакцинаторов заранее. При желании люди в возрастной группе 65 лет и старше во время визита могут также пройти и бесплатную вакцинацию от гриппа. О своем желании получить вакцину и от гриппа также необходимо заранее проинформировать бригаду вакцинаторов.

Если вы хотите получить информацию о вакцинах, консультацию можно получить в своем центре семейной медицины или позвонив по телефону общегосударственной инфолинии 1220. Консультацию для человека проводят и дома непосредственно перед инъекцией вакцины. Во время визита после инъекции вакцины оказавший медсестринские услуги на дому в течение 15 минут следит за здоровьем человека и должен убедиться, чтобы его самочувствие не ухудшилось. Всю важную информацию о вакцинах можно найти на интернет-странице https://vaktsineeri.ee/ru/.