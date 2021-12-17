Готов законопроект страхования пациента и вакцины

Создаваемая страховка пациента и вакцин поможет сделать здравоохранение более безопасным для пациентов и упросит получение компенсации при возникновении возможного вреда от вакцинации.

От обязательного страхования ответственности поставщика медицинских услуг или страховки пациента будет помощь людям, которые получат в процессе лечения вред для здоровья, который можно было предотвратить.

Страховка вакцины станет поддержкой для людей, у которых после вакцинации возникли редкие, но серьезные побочные эффекты.

Целью составляемой системы является изменение здравоохранения в более безопасное, также хотят подбодрить людей вакцинироваться, защитив таким образом себя и других от опасных инфекционных заболеваний.

Страховка пациента поможет выявлять и предотвращать врачебные ошибки

«Эстонское здравоохранение находится на очень высоком уровне, но как и в других сферах жизни, к сожалению, и в медицине бывают случаи, когда не все идет по плану. Новая система страхования лучше прежнего защитит пациента в такой ситуации и добавит чувства безопасности», - сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

«Страховка пациента, кроме того, поспособствует сообщению о врачебных ошибках и поможет в их профилактике. Две новые страховки упростят для людей получение компенсации, если в ходе лечения или вакцинации пострадало здоровье».

С принятием закона об обязательном страховании ответственности поставщика медицинских услуг медицинские учреждения будут обязаны заключить договор о страховании ответственности. Если сейчас пациент может требовать компенсацию напрямую у медицинского учреждения или через суд, то в дальнейшем этим будет заниматься страховое общество. После получения решения от страховщика, пациент сможет обратиться в комиссию по примирению сторон, чтобы его обжаловать. Комиссия будет создана при Департаменте здоровья.

Вместе с регуляцией страхования вакцинации создается порядок извещения о случаях вреда, а также обновляются требования обеспечения безопасности пациентов. Это — давно ожидаемые и необходимые изменения в здравоохранении, которые помогут профилактике случаев опасности и нанесения вреда, а также улучшат качество и безопасность медицинских услуг.

При создании страховки для вакцин для поставщиков вакцины на рынок вводится обязательный страховой взнос, размер которого зависит от количество поставленных для использования в Эстонии доз вакцины, а также от ставки взноса, установленного правительством. Страховыми взносами будут покрываться расходы по выплате компенсаций, которые возникнут в Больничной кассы и Департамента лекарств.

В случае подозрения в нанесении время здоровью нужно будет обратиться к семейному врачу

Согласно законопроекту о страховании вакцины, компенсация выплачивается, если в результате вакцинации у пациента возникло тяжелое нарушение здоровья, которое длилось минимум четыре месяца, или если в результате вакцинации человек умер. Также речь идет о вероятной связи между нарушением здоровья и вакцинацией.

«Человек, который подозревает у себя тяжелые побочные эффекты после вакцинации, прежде всего, должен обратиться к своему семейному врачу. Между запуском страховки и приемом ходатайств на компенсацию пройдет еще время», - объяснила руководитель сети здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте.

Страхование вакцин планируется начать запускать поэтапно с 1 мая 2022 года: прежде всего, будет задним числом компенсирован вред, вызванный вакцинами от Covid-19, а в 2023 году система распространится и на другие вакцины, в том числе, вакцины из плана иммунизации, вакцины от гриппа, клещевого энцефалита и так называемых вакцин путешественников.

Страховку пациента планируется запустить с 1 июля 2024 года.

Ответы на отправленный министерством на согласование законопроект ждут к 27 декабря 2021 года.