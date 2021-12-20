Больница: пациенты поступают в более тяжелом состоянии, чем раньше

Число пациентов, нуждающихся в госпитализации в последнее время уменьшилось, но у тех, кому нужно лечение в больнице, больше серьезных симптомов, поэтому слишком рано делать выводы о том, что пандемия Covid-19 начала отступать.

«Пациенты, которые поступают в больницу с корнавирусной инфекцией, находятся в более тяжелом состоянии, чем раньше. Каждый день мы видим, как больные в отделениях интенсивной терапии борются с тяжелым заболеванием», - сказал исполнительный директор Ида-Вируской центральной больницы Тармо Тохвер.

Он добавил, что после долгого лечения в больнице многие пациенты нуждаются еще и в восстановительном лечении, которое длится месяцами: «Одно дело перебороть вирус, но другое дело полностью восстановиться после болезни и осложнений, что может оказаться еще более сложным процессом».

По словам руководителя сестринского дела центральной больницы Алевтины Уусталу, идет четвертая волна коронавируса, на что указывают многие признаки: «В нашем регионе заражаемость, к сожалению, растет, в Эстонии участилось заражение омикрон-штаммом. Люди готовятся отметить Рождество и новогодние праздники в больших компаниях, что может вызвать более широкое распространение вируса, а также увеличить потребность в госпитализации». Уусталу призвала людей отказаться от многолюдных праздников.

Руководитель сестринского дела подчеркнула важность вакцинации и возможность вакцинировать детей, поскольку заражаемость среди детей по-прежнему очень высокая.