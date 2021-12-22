Чрезмерное употребление стероидов увеличивает склонность к насилию

Передозировка мужского гормона распространена среди начинающих

Агрессия – распространенный побочный эффект при высоком уровне тестостерона

«За последние десять лет в Эстонии заметно увеличилось число потребителей, злоупотребляющих анаболическими стероидами», – говорит доктор Кристьян Помм, врач клиники мужского здоровья Клиники Тартуского университета. При употреблении стероидов без назначения врача доза препарата порой может превышать безопасную в десять раз, и одними из побочных эффектов передозировки являются повышенная раздражительность и агрессия, а также риск бесплодия и сердечно-сосудистых заболеваний.

Употребление стероидов стало слишком обычным

* Анаболические стероиды увеличивают в организме количество мужских половых гормонов и их метаболитов, одной из задачей которых является рост мышц. «Уровень мужских гормонов в организме мужчины влияет и на его психические, умственные и когнитивные способности, а также на сексуальное желание и эрекцию. В основном злоупотребление стероидами случается потому, что мужчины хотят набрать больше мышечной массы и ищут способы повысить уровень этих гормонов в своем организме», – объясняет Кристьян Помм.

Андролог Кристьян Помм знает, что в Эстонии довольно много лиц, злоупотребляющих стероидами, и эта тенденция растет. Связанные с этим риски высоки. ФОТО: Erakogu

«Вторая группа мужчин, начинающая самостоятельное употребление стероидов, – это мужчины в возрасте 40-60 лет, которые до сих пор вели не самый здоровый образ жизни. У них есть избыточный вес, из-за чего начинает падать естественный уровень мужских половых гормонов, у них меньше энергии и может возникать эректильная дисфункция. Когда они ищут что-нибудь в Интернете или путешествуют за границей, то могут встретить рекламу типа: «Принимай стероиды, чтобы вновь почувствовать себя мужчиной». То есть к употреблению стероидов приводит желание оставаться вечно молодым с точки зрения сексуальных и физических возможностей. По-человечески понятно, почему возникает желание использовать стероиды, но все-таки это сопряжено с большими рисками для здоровья, что может иметь и печальные последствия», – добавляет Помм.

По его словам, употребление стероидов стало слишком обычным. «Создается впечатление, что это часть нормального образа жизни, как будто мужчины обязаны в каком-то возрасте начать инъекции стероидов для поддержания своей мужественности, хорошего мышечного тонуса и сексуальных возможностей. Часто они пытаются бороться и со старением - да, современный мужчина не желает стареть! Это культ молодости, при котором все должны оставаться такими, какими были в 20 лет», – говорит Помм.

Не все последствия для здоровья обратимы

Мужчины часто обращаются к андрологу, когда возникают проблемы с бесплодием и планированием потомства. Слишком часто выясняется, что несколько лет назад или даже совсем недавно употреблялись высокие дозы стероидов. «Если постоянно колоть мужские половые гормоны, то сам организм мужчины может прекратить выработку мужских половых гормонов. Также перестают работать те части гормональной системы, которые, в свою очередь, регулируют работу мужских семенников. В результате может случиться, что организм мужчины перестанет вырабатывать мужские половые гормоны или сперматозоиды, что приведет к бесплодию», – объясняет врач-андролог.

После прекращения приема стероидов гормональная система мужчины восстанавливается в течение шести месяцев. Это в случае, если дозы были не очень высокими и их принимали недолго. «В некоторых случаях на восстановление уходило несколько лет. Но основанные на фактах знания говорят о том, что гормональный статус не возвращается на прежний уровень. Небольшой негативный эффект все же остается», – говорит Помм.

Если же дозы были высокими и стероиды использовались в течение длительного времени, прежняя система может вообще не восстановиться. «И в моей практике бывали случаи, когда люди употребляли большое количество различных препаратов, которые годами влияли на гормональную систему и наносили ей непоправимый ущерб. В итоге им больше ничего не остается, как колоть гормоны до конца жизни, получать заместительное лечение, потому что тело перестало производить мужские половые гормоны», – добавляет Помм.

По его словам, в Эстонии, к сожалению, довольно много людей злоупотребляет стероидами, и эта тенденция растет. «За последние десять лет пациентов определенно стало больше. Злоупотребление стероидами неуклонно растет», – говорит андролог.

Пользователи стероидов признали, что они становятся более вспыльчивыми

По словам врача, на мужчин плохо влияют как слишком низкий уровень мужских половых гормонов в организме, так и слишком высокий. «Если уровень слишком низкий, либидо мужчины ниже, может возникнуть эректильная дисфункция, мужчина быстро устает, его умственные способности снижаются. Если повысить уровень гормона, то до определенной черты эффект будет положительным: появляется больше энергии, улучшается сексуальное состояние. Но если слишком поднять уровень гормонов, принимать всё в передозировке, что обычно для самостоятельных потребителей, то возникнут агрессивность, раздражительность и долгосрочные проблемы с сексуальным здоровьем», – подчеркивает Помм.

Потребители стероидов и сами признавались андрологу, что из-за анаболических препаратов они стали более вспыльчивыми, возникла агрессивность. «Все зависит от типа человека, от того, каков он был изначально, насколько в нем скрыты насилие и агрессия. На фоне высокого тестостерона эти свойства выходят наружу. В конце концов, агрессия - это известный побочный эффект высокого уровня тестостерона. Между причиной и следствием существует четкая связь», – говорит врач.

Когда прием стероидов прекращается, агрессия обычно исчезает, но восстановление нормальной гормональной системы требует времени. «Это означает, что после прекращения приема стероидов в первую очередь происходит детоксикация. В этот момент у мужчины в организме очень мало тестостерона, он чувствует себя вялым. Это может вызвать порочный круг, когда мужчина немедленно хочет новую дозу, иначе он чувствует себя плохо. Существует также эмоциональная зависимость от стероидов: такие мужчины привыкли к чрезвычайно высокому уровню тестостерона, который стал для них обычным делом. И когда их уровень гормонов действительно возвращается к норме, они не чувствуют, что этого достаточно для благополучия», – добавляет Помм.

По его словам, после прекращения длительного употребления стероидов может возникнуть другая эмоциональная крайность: глубокая неудовлетворенность, вызывающая различное агрессивное поведение. «Когда прием анаболических стероидов прекращается, агрессия и раздражительность, вызванные уровнем тестостерона, уменьшаются, но взамен возникают сильная усталость и неудовлетворенность, которые могут привести к агрессивному поведению с другими механизмами. Даже когда стероиды назначают пациенту врачи, дозу корректируют и увеличивают очень осторожно, чтобы человек чувствовал себя хорошо и не становился агрессивным. Мужчина, получающий гормонозаместительную терапию, должен сдавать анализ крови не реже одного раза в год и консультироваться с врачом, чтобы снизить потенциальный риск побочных эффектов», – говорит андролог.

Часто используются произведенные в лабораторных условиях вещества, которые не были изучены должным образом.

По словам врача, стероиды – это лекарства, отпускаемые по рецепту, и использовать их следует только в терапевтических целях и по назначению врача. «Некоторые стероиды вообще не зарегистрированы в качестве лекарств. Люди могут с удивительной легкостью заказывать их в Интернете или в других сетях. Часто употребляются такие вещества, которые были разработаны где-то в лабораториях, но не были должным образом изучены или вообще не показаны для использования человеком», – выражает тревогу Помм.

«А в некоторых странах даже рецептурные лекарства в аптеке можно получить без рецепта. В каждой стране свои правила и деловая этика. К сожалению, человек может получить даже то, что на самом деле нужно получать лишь по назначению врача. «В случае пневмонии или других заболеваний вы же, к примеру, не идете в аптеку и не покупаете рецептурные лекарства по своему выбору, которые при поиске в интернете показались подходящими», – добавляет Помм.

Есть четкие показания для заместительной гормональной терапии или инъекций мужских половых гормонов, когда применение стероидов оправдано. «Показанием является то, что собственное тело человека из-за болезни, дефекта системы органов или врожденной генетической причины не производит достаточное количество мужских половых гормонов. Поскольку этот гормон необходим для нормального функционирования мужского организма, в некоторых случаях его нужно добавлять в качестве лекарства. Но эту необходимость устанавливает врач после обязательного анализа крови», – говорит андролог.

Если гормон употребляется просто для улучшения самочувствия, то его использование не оправдано, и начинается злоупотребление. «Проблема в том, что объемы самовольного приема стероидов значительно превышают допустимые. Каждое лекарство имеет заранее установленную частоту приема, основанную на знаниях, полученных в ходе исследований этого лекарства. Она рассчитана так, чтобы прием гормона был безопасным для человека, но при этом обеспечивал достаточный эффект. Однако то, что люди делают самостоятельно, выходит за рамки рекомендованного режима дозирования. Иногда они превышают разрешенную дозу в десять раз! Этому сопутствуют многочисленные риски для сердечно-сосудистой системы, риск инсульта и сердечного приступа, не говоря уже о бесплодии и других заболеваниях», – добавляет Помм.

Как помочь тем, кто злоупотребляет стероидами?

Есть два подхода к лечению человека, долгое время злоупотреблявшего стероидами. «В первую очередь нужно учитывать его гормональную ось. Если выработка гормонов собственным организмом не восстанавливается, мужчина с очень низким уровнем тестостерона месяцами не может функционировать: это подрывает его рабочие способности, возможности нормально действовать. Тогда нужно принимать лекарства, чтобы заставить тело работать. Но делать это в продуманных дозах. Другой подход – обратиться за помощью к психологу или психиатру для лечения аддиктивного поведения. На самом деле это должна быть командная работа. К сожалению, сегодня в Эстонии нет достаточно хорошо функционирующей системы», – говорит врач.

Домашнее насилие – глобальная социальная проблема, требующая более комплексного подхода на государственном уровне. В своей семье человек должен быть защищенным, независимо от возраста и пола. Именно этой цели служит кампания «Силой слова мы можем противостоять насилию в семьях» (эст. Sõnaväega perevägivalla vastu), в ходе которой некоммерческое объединение Eluliin и Эстонский центр женских исследований и информации (ENUT) собирают подписи под петицией, предлагающей Рийгикогу разработать комплексную национальную стратегию борьбы с домашним насилием, дополняющую существующие стратегии профилактики. Сейчас борьба с насилием ведется на разных уровнях, однако разрозненно и единая система, к сожалению, отсутствует.