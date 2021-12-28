В Эстонии возникли трудности с поставками лекарства от астмы

Владелец лицензии на продажу Ventolin, фирма GlaxoSmithKline Limited известила Лекарственный департамент о проблеме с поставкой раствора Ventolin 5 мг/мл. По оценке фирмы, трудности продлятся до середины января.

Раствор небулайзера Ventolin содержит лекарство под названием сальбутамол, который относится к группе бронходилататоров быстрого действия.

В период затруднений с поставками лекарственные средства с таким же действующим веществом, силой и фармацевтической формой могут поставляться без разрешения на продажу. Пациентам следует проконсультироваться со своим врачом.