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  • Здоровье
  • В Эстонии возникли трудности с поставками лекарства от астмы

В Эстонии возникли трудности с поставками лекарства от астмы

Проблемы с поставкой одного из самых популярных преператов от астмы могут продиться до середины января. ФОТО: Shutterstock

С поставками препарата Ventolin, используемого в случае затрудненного дыхания при астме, а также других медикаментов возникли трудности, сообщил Лекарственный департамент.

Владелец лицензии на продажу Ventolin, фирма GlaxoSmithKline Limited известила Лекарственный департамент о проблеме с поставкой раствора Ventolin 5 мг/мл. По оценке фирмы, трудности продлятся до середины января.

Раствор небулайзера Ventolin содержит лекарство под названием сальбутамол, который относится к группе бронходилататоров быстрого действия.

В период затруднений с поставками лекарственные средства с таким же действующим веществом, силой и фармацевтической формой могут поставляться без разрешения на продажу. Пациентам следует проконсультироваться со своим врачом.

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