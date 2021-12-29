Первый в Эстонии: в Ида-Вируской центральной больнице начнет работу кабинет болезней печени
Частота проявления болезней печени в мире и Эстонии в частности, к сожалению, растет. Вредные привычки, прежде всего, алкоголь, нездоровое питание, малоподвижный образ жизни, избыточный вес создают благоприятную почву для распространения заболеваний печени. Безусловно, свою роль играют также вирусы печени, против которых сегодня имеются даже очень эффективные лекарства. Существует также целый ряд заболеваний печени, диагностировать которые уже сложнее, и здесь требуется посещение гастроэнтеролога.