Первый в Эстонии: в Ида-Вируской центральной больнице начнет работу кабинет болезней печени

В январе 2022 года в Ида-Вируской центральной больнице открывается кабинет болезней печени, где начнет принимать пациентов гастроэнтеролог доктор Трийн Реммель. На прием ждут, прежде всего, тех пациентов, у которых были выявлены изменившиеся анализы печени, а также пациенты с ранее поставленным диагнозом болезни печени. На прием направляют семейные врачи или врачи-специалисты, чтобы выяснить причины изменившихся анализов. На прием к гастроэнтерологу ожидают также пациентов, в печени которых в ходе ультразвукового обследования было выявлено какое-либо изменение, которое требует дальнейшего исследования специалистом. «Особенностью заболеваний печени зачастую является то, что пациент даже и не чувствует, что его печень не здорова. В большинстве случаев пациент обращается к семейному врачу или врачу специалисту с какой-либо иной проблемой, в ходе исследования которой как раз и выявляется нарушение работы печени», – говорит доктор Реммель.

Доктор Реммель приводит некоторые наиболее частые причины, которые ведут людей в кабинет печени. Как и следовало ожидать, одним из наиболее известных врагов, который вредит здоровью и вызывает нарушения в работе печени, является алкоголь. «На прием могут обратиться пациенты, у которых диагностирован цирроз печени – гастроэнтеролог должен оценивать их состояние здоровья два раза в год. Состояние здоровья печени желают также проверить люди, проблемой которых является многолетние злоупотребление алкоголем», – отмечает она.

Аналогично злоупотреблению алкоголем большое беспокойство вызывает также нездоровое питание многих людей. Чрезмерное употребление еды и напитков с высоким содержанием сахара и жира приводит к ожирению печени. В Ида-Вируской центральной больнице в кабине заболеваний печени будут консультировать также и пациентов с этой проблемой и составлять для них планы лечения. Помимо прочего, у пациентов можно будет измерить плотность печени и содержание жира. Для этого используется специальный медицинский прибор – fibroscan.

Первый в Эстонии кабинет печени находится в Ахтме, и прием пациентов в первое время будет проходить по пятницам с 12:00 до 15:00.