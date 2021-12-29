Восемь столичных пунктов профилактики коронавирусной инфекции продолжат работу до конца года

«В столичных пунктах профилактики коронавирусной инфекции можно еще в этом году получить бустерную дозу вакцины. Предварительная регистрация не требуется. Пожилым членам семьи можно вызвать прививочную бригаду на дом, - сказала координатор столичной горуправы по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик. - Учитывая тенденцию к росту заболеваемости, необходимо подготовиться к возможной вспышке коронавирусной инфекции в новом году. Имеет смысл пройти вакцинацию и при первой возможности получить бустерную дозу вакцины, ведь она дает гораздо лучшую защиту от тяжелого заболевания».

По словам Эстер Эпик, услуга бесплатного экспресс-тестирования представляет собой дополнительную профилактическую меру – к примеру, она позволяет снизить риски перед встречей с пожилыми или входящими в группу риска людьми.

«Тестирование проводится с помощью профессиональных экспресс-тестов на антиген, которые используются в медицинских учреждениях. Работник здравоохранения на месте помогает с проведением теста. В случае позитивного результата человек направляется на PCR-тест в том же пункте тестирования», - отметила Эпик, добавив, что в течение трех первых дней было сделано 811 экспресс-тестов, 33 из них оказались положительными.

Пункты консультирования и вакцинации, расположенные в Haabersti Rimi (Хааберсти, 1), на парковке Linnamäe Maxima (Линнамяэ.теэ, 57), в торговых центрах «Кристийне» (Эндла, 45) и «Юлемисте» (Суур-Сыямяэ, 4), в культурном центре «Линдакиви» (Коорти, 22), в общественном центре Пыхья-Таллинна (Кари, 13) и возле Балтийского вокзала, до нового года открыты по будням с 12 до 19 часов, по выходным – с 10 до 17 часов. 1 января эти пункты закрыты.

Расположенный на площади Вабадузе пункт консультирования, вакцинации и тестирования до нового года открыт с 9.00 до 21.00. В канун Нового года, 31 декабря, пункт на площади Вабадузе работает до 19.00, 1 января он закрыт.

С 2 января 2022 года продолжат работу пункты профилактики коронавирусной инфекции на площади Вабадузе, в центре культуры «Линдакиви», в торговом центре «Кристийне» и Haabersti Rimi.

Услуга консультирования и вакцинации во всех пунктах профилактики коронавирусной инфекции в Таллинне предоставляется без предварительной регистрации и бесплатно. PCR-тест с направлением является бесплатным, без направления тестирование обойдется в 44 евро. Образец для PCR-теста берут либо из носоглотки, либо методом полоскания горла.

На иммунизацию против коронавируса первой или второй дозой вакцины приглашаются люди в возрасте от 12 лет. Бустерная доза особенно необходима людям старше 65 лет, однако при желании ее могут получить лица, достигшие 18-летнего возраста. Согласно рекомендациям экспертной комиссии по иммунопрофилактике, привитым от коронавируса вакциной Janssen взрослым людям следует сделать бустерную прививку уже через два месяца после первичной вакцинации. Совершеннолетним лицам, прошедшим первичный курс вакцинации препаратами AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna, комиссия рекомендует бустерную дозу спустя три месяца после первичного курса вакцинации.

Если по каким-либо причинам человек не может прийти на вакцинацию самостоятельно, на территории Таллинна можно вызвать прививочную бригаду на дом. Предварительная регистрация по телефону 666 2727, звонки принимаются в будние дни с 8 до 20 часов и по выходным с 9 до 17 часов. Бригады вакцинирования на дому работают семь дней в неделю с 9 до 18 часов. С 2 января регистрация по телефону 677 8448.