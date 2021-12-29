Восемь столичных пунктов профилактики коронавирусной инфекции продолжат работу до конца года
В работающих до конца года восьми столичных пунктах профилактики коронавирусной инфекции можно пройти вакцинацию без предварительной регистрации, в том числе бустерной дозой. В расположенном на площади Вабадузе пункте тестирования наряду с PCR-тестом можно бесплатно сдать экспресс-тест на антиген Covid-19. В канун Нового года, 31 декабря, все пункты работают до 19 часов, 1 января они будут закрыты. С 2 января 2022 года продолжат работу четыре пункта профилактики коронавирусной инфекции.