Департамент: есть сложности с поставкой ряда лекарств

Представитель дистрибьютора Actavis Group PTC ehf сообщил о сложностях с поставкой лекарства от депрессии и тревожности Paroxetin Actavis 20 mg, которые, как ожидается, продлятся до февраля. Доступны другие лекарства с тем же активным веществом и показаниями.

Представитель Merck Sharp & Dohme B.V. сообщил о сложностях с поставкой лекарства от диабета в таблетках Januvia 100 mg, которые, как ожидается, продлятся до февраля. Доступны таблетки Januvia 50 mg. Пациентам для продолжения курса лечения нужно обратиться к врачу.

Представитель Fresenius Kabi AB сообщил о сложностях с поставкой инфузионной эмульсии 100 ml N10 лекарства Smoflipid 200 mg/ml, которые, как ожидается, продлятся до конца января. Лекарство снабжает организм энергией и жирными кислотами. Доступно лекарство Smoflipid 200 mg/ml в упаковке 500 ml N10.

Представитель Mylan Healthcare SIA сообщил о сложностях поставки раствора в шприце Fraxiparine 2850 RÜ anti-Xa/0,3 ml и Fraxiparine 7600 RÜ anti-Xa/0,8 ml, которые предположительно продлятся до конца июня 2022 года. Другие лекарства с тем же активным веществом и показаниями недоступны. Fraxiparine — лекарство, помогающее предупреждает формирование тромбов в сосудах и лечащее уже сформировавшиеся тромбы. Пациентам для продолжения курса лечения нужно обратиться к врачу.

Представитель GlaxoSmithKline Trading Services Limited сообщил о сложностях с поставкой порошка для пероральной суспензии Augmentin Fruit 80 mg/11,4 mg/ml, которые, как ожидается, продлятся до конца января. Augmentin Fruit — это антибиотик, уничтожающий вызывающие инфекции бактерии. Доступно лекарство Augmentin Fruit от дистрибьютора First Pharma OÜ.

Представитель GlaxoSmithKline Limited сообщил о сложностях с поставкой таблеток Zinnat 500 mg в упаковке N14, которые предположительно сохранятся до марта. Zinnat — антибиотик, который используют для лечения взрослых и детей. Доступно лекарство Zinnat 500 mg в упаковке N10.