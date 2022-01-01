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  • Здоровье
  • На прошлой неделе в Эстонии подтверждены 64 случая гриппа A

На прошлой неделе в Эстонии подтверждены 64 случая гриппа A

Температура. ФОТО: Shutterstock

На прошлой неделе в Эстонии подтверждены 64 случая гриппа A.

На прошлой неделе к врачам из-за ОРВИ обратились 2917 человек, 38 процентов заболевших составили дети.

Заболеваемость гриппом остается на стабильном уровне. Больше всего заболевших по-прежнему в Рапламаа, Тартумаа, Вильяндимаа и в Таллинне.

На прошлой неделе были лабораторно подтверждены 64 случая гриппа A в Таллинне, Ида-Вирумаа, Нарве, Ляэне-Вирумаа, Ярвамаа и Тартумаа. С начала сезона лабораторно подтверждено в общей сложности 192 случая вирусов гриппа A, выделено семь подтипов вирусов гриппа A (H3).

Основной причиной заболевания по-прежнему является RS-вирус. Интенсивность заболеваемости гриппом можно считать низкой, однако она имеет тренд к росту. О постоянном распространении вируса гриппа еще говорить нельзя, поскольку до сих пор регистрировались единичные случаи и два локализованных в учреждениях очага. Вирус гриппа можно предотвратить вакцинацией.

Департамент здоровья напоминает, что при появлении признаков болезни нужно оставаться дома и обратиться к семейному врачу, который назначит лечение и при необходимости направит на обследование. Поскольку в Эстонии пандемия коронавируса, к заболеванию нужно относиться серьезно и соблюдать все меры профилактики.

По данным Европейской сети эпиднадзора за гриппом, активность гриппа в настоящее время низкая по всей Европе, но имеет тенденцию к росту. Устойчивого распространения вируса гриппа пока не наблюдается ни в одной стране, но единичные случаи заражения вирусом гриппа регистрируются практически повсеместно. Были идентифицированы вирусы гриппа A и B, также сообщалось о госпитализации по поводу вируса гриппа.

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