На прошлой неделе в Эстонии подтверждены 64 случая гриппа A.

На прошлой неделе к врачам из-за ОРВИ обратились 2917 человек, 38 процентов заболевших составили дети.

Заболеваемость гриппом остается на стабильном уровне. Больше всего заболевших по-прежнему в Рапламаа, Тартумаа, Вильяндимаа и в Таллинне.

На прошлой неделе были лабораторно подтверждены 64 случая гриппа A в Таллинне, Ида-Вирумаа, Нарве, Ляэне-Вирумаа, Ярвамаа и Тартумаа. С начала сезона лабораторно подтверждено в общей сложности 192 случая вирусов гриппа A, выделено семь подтипов вирусов гриппа A (H3).

Основной причиной заболевания по-прежнему является RS-вирус. Интенсивность заболеваемости гриппом можно считать низкой, однако она имеет тренд к росту. О постоянном распространении вируса гриппа еще говорить нельзя, поскольку до сих пор регистрировались единичные случаи и два локализованных в учреждениях очага. Вирус гриппа можно предотвратить вакцинацией.

Департамент здоровья напоминает, что при появлении признаков болезни нужно оставаться дома и обратиться к семейному врачу, который назначит лечение и при необходимости направит на обследование. Поскольку в Эстонии пандемия коронавируса, к заболеванию нужно относиться серьезно и соблюдать все меры профилактики.