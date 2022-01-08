За сутки скончались три человека с коронавирусом, заразились 1648

По состоянию на утро 8 января в больницах находится 228 пациентов с коронавирусом. Из них 176 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 140 человек, или 79,5% не были вакцинированы, а 36, или 20,5% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 31 новую историю болезни. Скончались три человека с коронавирусом: 67-летняя женщина, 71-летний мужчина и 77-летний мужчина.

Средний показатель зараженности за последние семь дней в расчете на 100 000 человек составляет 90,2 для вакцинированных и 101,3 для невакцинированных жителей Эстонии.

За сутки ввели 6152 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 747 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 313 135 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,7%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.