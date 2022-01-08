За сутки скончались три человека с коронавирусом, заразились 1648
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8292 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1648 Скончались три человека.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8292 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1648 Скончались три человека.
По состоянию на утро 8 января в больницах находится 228 пациентов с коронавирусом. Из них 176 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 140 человек, или 79,5% не были вакцинированы, а 36, или 20,5% прошли курс вакцинации.
За сутки в больницах открыли 31 новую историю болезни. Скончались три человека с коронавирусом: 67-летняя женщина, 71-летний мужчина и 77-летний мужчина.
Средний показатель зараженности за последние семь дней в расчете на 100 000 человек составляет 90,2 для вакцинированных и 101,3 для невакцинированных жителей Эстонии.
За сутки ввели 6152 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 747 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 313 135 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,7%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).