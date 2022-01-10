Число новых случаев заражения COVID-19 в Эстонии за неделю выросло на 40%

С 3 по 9 января в Эстонии были выявлены 9997 новых случаев заражения. Это на 40% больше, чем неделей ранее, когда заболели 5995 человека, пишет Rus.ERR.

Показатель растет четвертую неделю подряд, а двухнедельная кумулятивная заболеваемость за последнюю неделю увеличилась до 1200 случаев на 100 000 человек.