Заведующая химическим отделом Института судебной экспертизы Айме Рийкоя. ФОТО: Sander Ilvest

Раз уж под руководством Тартуского университета уже проводится мониторинг сточных вод на коронавирус, то почему бы не проводить регулярный мониторинг употребления наркотиков, сказала руководитель аналитической службы Министерства юстиции Мари-Лийс Сеэт. С университетскими специалистами, исследующими сточные воды на содержание коронавируса, уже связались, и в середине января Эстонский центр экологических исследований наряду с пробами, необходимыми для отслеживания распространения коронавируса, также возьмет первые пробы для проверки их на наличие наркотиков.

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Исследование сточных вод может дать ответы на многие вопросы. Первичные данные взбудоражили ученых.