Раз уж под руководством Тартуского университета уже проводится мониторинг сточных вод на коронавирус, то почему бы не проводить регулярный мониторинг употребления наркотиков, сказала руководитель аналитической службы Министерства юстиции Мари-Лийс Сеэт. С университетскими специалистами, исследующими сточные воды на содержание коронавируса, уже связались, и в середине января Эстонский центр экологических исследований наряду с пробами, необходимыми для отслеживания распространения коронавируса, также возьмет первые пробы для проверки их на наличие наркотиков.