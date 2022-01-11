Хирург Бартли Гриффит и Дэвид Беннет в январе 2022 года. ФОТО: University of Maryland School of Medicine

Американские хирурги осуществили первую в мире экспериментальную операцию, в ходе которой пациенту было пересажено генетически модифицированное сердце свиньи. Врачи говорят, что это единственный шанс Дэвида Беннета на выживание - без пересадки его ждала бы неминуемая смерть.

По словам хирургов, операция, которая продолжалась семь часов, была сделана Беннету три дня назад, и сейчас его состояние остается хорошим.

«Для меня выбор был между смертью и этой пересадкой, - сказал 57-летний Беннет накануне операции. - Я понимаю, что моя судьба совершенно неизвестна, но для меня это последний шанс».

Специалисты из медицинского центра Университета Мэриленда получили от властей специальное разрешение на операцию, объяснив, что без нее пациент умрет. Увенчается ли пересадка успехом, до сих пор окончательно неясно.

Для хирургов операция стала результатом многолетних исследований. Они надеются, что их успех поможет спасению жизней множества людей по всему миру. В своем заявлении Университет Мэриленда цитирует хирурга Бартли Гриффита, по словам которого операция призвана «приблизить разрешение кризиса с нехваткой донорских органов».

По данным сайта OrganDonor.gov, только в США пересадки донорских органов ждут около 100 тыс. человек, и 17 пациентов в день умирают из-за их нехватки.

Генетическая модификация

Ученые уже давно обсуждают возможность трансплантации органов животных людям, то есть ксенотрансплантацию. В кардиохирургии уже повсеместно используется пересадка человеку некоторые частей свиного сердца, в частности, сердечных клапанов.

В октябре 2021 года хирурги в Нью-Йорке сообщили, что провели успешную пересадку человеку свиной почки: на тот момент это была наиболее сложная операция такого рода в истории. Однако у пациента, которому пересадили эту почку, наступила смерть головного мозга, и надежд на его выздоровление не было.

Вместе с тем, Беннет надеется, что теперь он сможет продолжать обычную жизнь. До операции он в течение шести недель был прикован к больничной койке из-за смертельного сердечного заболевания. Его выживание обеспечивалось только благодаря медицинской аппаратуре. «Очень хочу встать с койки, когда приду в себя», - сказал он в прошлый четверг.

Как будут развиваться события после операции, пока точно неизвестно. Агентство Франс пресс передает, что животное, сердце которого использовали при трансплантации пересадки, было генетически модифицировано: ученым пришлось избавиться от гена, который мог бы вызвать отторжение пересаженного органа.

Как говорит Гриффит, сейчас врачи «действуют со всей осторожностью» и внимательно следят за состоянием пациента.