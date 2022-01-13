Сломанные зубы и так себе образование – так начинается одно из стихотворений Хандо Руннеля. Строчка, написанная несколько десятилетий назад, по-прежнему актуальна, поскольку большая часть населения не в состоянии оплатить дорогую стоматологию, пишет Postimees.

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Хотя Рийгикогу и принял 8 декабря закон, расширяющий право получения повышенной максимальной компенсации за лечение зубов на зарегистрированных безработных и лиц, получающих прожиточное пособие, эта компенсация положена только раз в год при максимуме 85 евро и доле самофинансирования в 15%.

Еще меньше компенсация за лечение зубов для обыкновенных взрослых людей. Раз в год они могут воспользоваться компенсацией в 40 евро при самофинансировании в 50%. Т.е. если счет составляет 40 евро, Больничная касса оплачивает 20 из них, а сам человек доплачивает еще 20. В этом случае он может еще раз в году полечить зубы на 20 евро. Ничтожная сумма, учитывая, что счет за лечение людей среднего и пожилого возраста обычно превышает сотню.