Сломанные зубы и так себе образование – так начинается одно из стихотворений Хандо Руннеля. Строчка, написанная несколько десятилетий назад, по-прежнему актуальна, поскольку большая часть населения не в состоянии оплатить дорогую стоматологию, пишет Postimees.

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Хотя Рийгикогу и принял 8 декабря закон, расширяющий право получения повышенной максимальной компенсации за лечение зубов на зарегистрированных безработных и лиц, получающих прожиточное пособие, эта компенсация положена только раз в год при максимуме 85 евро и доле самофинансирования в 15%.

Еще меньше компенсация за лечение зубов для обыкновенных взрослых людей. Раз в год они могут воспользоваться компенсацией в 40 евро при самофинансировании в 50%. Т.е. если счет составляет 40 евро, Больничная касса оплачивает 20 из них, а сам человек доплачивает еще 20. В этом случае он может еще раз в году полечить зубы на 20 евро. Ничтожная сумма, учитывая, что счет за лечение людей среднего и пожилого возраста обычно превышает сотню.

В качестве решения врач предлагает ежемесячно снимать с социального налога 5%, которые поступают на счет человека в Больничной кассе. Человек не смог бы их снять самостоятельно, но при желании он мог бы пойти к платному врачу, и у него были бы на это деньги. «К лору очереди почти на год, но несмотря на то, что мы платим социальный налог, помощи не получить. Человеку приходится платить самому. Поэтому я и говорю, что люди должны выйти на улицы и потребовать какую-то часть своего социального налога, чтобы самим выбирать, на что пойдут эти деньги», - говорит она.